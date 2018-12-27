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Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

Рубрика: общество, культура

29.12.2018 12:00

фото из архива Сиб.фм

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон покидает новосибирскую митрополию; на его место встанет митрополит Челябинский и Миасский Никодим. 

На заседании Священного Синода РПЦ 28 декабря принято решение о ротации кадров в связи с уходом на покой нескольких митрополитов. В частности, при рассмотрении прошения митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия в связи с достижением 75-летия Синод удовлетворил прошение и назначил на должность митрополита Тихона. Новосибирскую епархию возглавит Никодим. 

«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией», – говорится в постановлении синода. 

Новосибирскую митрополию Тихон возглавил в декабре 2011 года, в сан митрополита возведён в январе 2012. Ранее возглавлял мужской монастырь во имя Архистратига Михаила села Козиха Новосибирской области. 

Митрополит Никодим возведён в сан в 2014 году. Ранее возглавлял Анадырскую и Енисейскую епархии. С 2012 по 2014 возглавлял Спасо-Преображенский мужской монастырь Енисейска. 

Напомним, накануне Пасхи губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Тихон посетили храмы городской епархии.

Теги: церковь Тихон митрополия

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Лента новостей

Предложить новость

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Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

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сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

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«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

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«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

27.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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