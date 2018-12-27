Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

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Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон покидает новосибирскую митрополию; на его место встанет митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

На заседании Священного Синода РПЦ 28 декабря принято решение о ротации кадров в связи с уходом на покой нескольких митрополитов. В частности, при рассмотрении прошения митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия в связи с достижением 75-летия Синод удовлетворил прошение и назначил на должность митрополита Тихона. Новосибирскую епархию возглавит Никодим.

«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией», – говорится в постановлении синода.

Новосибирскую митрополию Тихон возглавил в декабре 2011 года, в сан митрополита возведён в январе 2012. Ранее возглавлял мужской монастырь во имя Архистратига Михаила села Козиха Новосибирской области.