Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

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Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополиюРубрика: общество, культура
29.12.2018 12:00
фото из архива Сиб.фм
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон покидает новосибирскую митрополию; на его место встанет митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
На заседании Священного Синода РПЦ 28 декабря принято решение о ротации кадров в связи с уходом на покой нескольких митрополитов. В частности, при рассмотрении прошения митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия в связи с достижением 75-летия Синод удовлетворил прошение и назначил на должность митрополита Тихона. Новосибирскую епархию возглавит Никодим.
«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией», – говорится в постановлении синода.
Новосибирскую митрополию Тихон возглавил в декабре 2011 года, в сан митрополита возведён в январе 2012. Ранее возглавлял мужской монастырь во имя Архистратига Михаила села Козиха Новосибирской области.
Митрополит Никодим возведён в сан в 2014 году. Ранее возглавлял Анадырскую и Енисейскую епархии. С 2012 по 2014 возглавлял Спасо-Преображенский мужской монастырь Енисейска.
Напомним, накануне Пасхи губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Тихон посетили храмы городской епархии.
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