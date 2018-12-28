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На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

Рубрика: общество

30.12.2018 11:32

ФОТО С САЙТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ»

В мэрии Новосибирска опубликовали график уборки улиц от снега на время «длинных зимних выходных».

На время новогодних каникул дорожно-эксплуатационные учреждения будут убирать город в круглосуточном режиме с 30 декабря по 8 января включительно. Ознакомиться с графиком работ и узнать, в какой день будут убирать конкретные улицы, можно на сайте мэрии Новосибирска.

«Водителей просят на время очистки улиц от снега не оставлять автомобили вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории по просьбе управляющих организаций», – отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в ноябре новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах.

Теги: снег дороги Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

На супружескую пару напала пьяная толпа с ножом и кастетом в центре Новосибирска

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

вчера 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

вчера 15:06 Общество 0 Коммент.

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

вчера 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

вчера 12:00 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

вчера 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

28.12.2018 Культура 0 Коммент.

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