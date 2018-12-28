На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

ФОТО С САЙТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ»

В мэрии Новосибирска опубликовали график уборки улиц от снега на время «длинных зимних выходных».

На время новогодних каникул дорожно-эксплуатационные учреждения будут убирать город в круглосуточном режиме с 30 декабря по 8 января включительно. Ознакомиться с графиком работ и узнать, в какой день будут убирать конкретные улицы, можно на сайте мэрии Новосибирска.

«Водителей просят на время очистки улиц от снега не оставлять автомобили вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории по просьбе управляющих организаций», – отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в ноябре новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах.