Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

стоп-кадр видео с сайта ГУ МЧС по НСО

В НСО открыли переправу через Обь – теперь жителям двух сёл в Ордынском районе не придётся объезжать реку.

Специальная комиссия приняла решение об открытии переправы через Обское водохранилище, которая связывает сёла Спирино и Чингисы в Ордынском районе. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию ещё одну ледовую дорогу – «Ордынское-Нижнекаменка».

Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, протяжённость новой переправы в одну сторону составляет 1,8 километра. Ранее жителям Ордынского района приходилось преодолевать 100 километров по объездной дороге.

В ведомстве уточняют: лёд толщиной 35-45 сантиметров выдерживает автомобили до 2,5 тонны.

«Переправа работает ежедневно с 08:00 до 19:00 и оборудована пешеходной дорожкой, двумя пунктами обогрева, спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения. На ледовой дороге с обеих сторон очищены подъездные пути и установлены шлагбаумы, дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования трассой», – рассказал исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

Напомним, в сентябре стало известно, что новая дорога соединит Кемеровскую область в Новосибирском.