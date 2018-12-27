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Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

Рубрика: общество

29.12.2018 11:24

стоп-кадр видео с сайта ГУ МЧС по НСО

В НСО открыли переправу через Обь – теперь жителям двух сёл в Ордынском районе не придётся объезжать реку.

Специальная комиссия приняла решение об открытии переправы через Обское водохранилище, которая связывает сёла Спирино и Чингисы в Ордынском районе. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию ещё одну ледовую дорогу – «Ордынское-Нижнекаменка».

Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, протяжённость новой переправы в одну сторону составляет 1,8 километра. Ранее жителям Ордынского района приходилось преодолевать 100 километров по объездной дороге.

В ведомстве уточняют: лёд толщиной 35-45 сантиметров выдерживает автомобили до 2,5 тонны.

«Переправа работает ежедневно с 08:00 до 19:00 и оборудована пешеходной дорожкой, двумя пунктами обогрева, спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения. На ледовой дороге с обеих сторон очищены подъездные пути и установлены шлагбаумы, дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования трассой», – рассказал исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

Напомним, в сентябре стало известно, что новая дорога соединит Кемеровскую область в Новосибирском.

Теги: Новосибирская область МЧС Обь

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Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

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Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

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27.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

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