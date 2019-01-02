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Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрами

Рубрика: культура

04.01.2019 10:30

фото с сайта Новосибирского театра оперы и балета

Предновогодний опрос туристов показал, какие российские города они считают самыми театральными.

По результатам опроса российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в тройку городов с лучшими театрами вошли Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. За Санкт-Петербург проголосовали 51 % опрошенных, за столицу – 21 %, а Ростов-на-Дону поддержали 8 % участников опроса.

Новосибирск также попал в рейтинг – с 6 % голосов он занял четвёртую строчку. За ним следуют Казань и Уфа, набравшие по 4 % голосов.

Опрос проводился в социальных сетях.

Напомним, что в честь Года театра накануне в новосибирском метро запустили театральный вагон – он посвящён Новосибирскому музыкальному театру.

Теги: театры рейтинг опрос

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Лента новостей

Предложить новость

Открыть бизнес и переехать: новосибирцы рассказали о планах на 2019 год

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной операции

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

вчера 12:10 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

вчера 10:30 Афиша 0 Коммент.

В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

вчера 08:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

02.01.2019 Общество 0 Коммент.

72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

02.01.2019 Общество 1 Коммент.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

01.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Травников и Локоть поздравляют новосибирцев с Новым годом

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам напомнили, как безопасно запускать салюты и петарды

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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