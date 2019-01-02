Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрами

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Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрамиРубрика: культура
04.01.2019 10:30
фото с сайта Новосибирского театра оперы и балета
Предновогодний опрос туристов показал, какие российские города они считают самыми театральными.
По результатам опроса российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в тройку городов с лучшими театрами вошли Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. За Санкт-Петербург проголосовали 51 % опрошенных, за столицу – 21 %, а Ростов-на-Дону поддержали 8 % участников опроса.
Новосибирск также попал в рейтинг – с 6 % голосов он занял четвёртую строчку. За ним следуют Казань и Уфа, набравшие по 4 % голосов.
Опрос проводился в социальных сетях.
Напомним, что в честь Года театра накануне в новосибирском метро запустили театральный вагон – он посвящён Новосибирскому музыкальному театру.
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