Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрами

фото с сайта Новосибирского театра оперы и балета

Предновогодний опрос туристов показал, какие российские города они считают самыми театральными.

По результатам опроса российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в тройку городов с лучшими театрами вошли Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. За Санкт-Петербург проголосовали 51 % опрошенных, за столицу – 21 %, а Ростов-на-Дону поддержали 8 % участников опроса.

Новосибирск также попал в рейтинг – с 6 % голосов он занял четвёртую строчку. За ним следуют Казань и Уфа, набравшие по 4 % голосов.

Опрос проводился в социальных сетях.

Напомним, что в честь Года театра накануне в новосибирском метро запустили театральный вагон – он посвящён Новосибирскому музыкальному театру.