Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

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За текущий год размер задолженности по транспортному налогу физических лиц в Новосибирской области сократился с 2,3 миллиарда рублей до 968 миллионов.

Согласно статистике, которую приводит региональное управление федеральной налоговой службы, имущественные долги физических лиц на начало декабря составляют по области 1,8 млрд рублей. Что касается хороших тенденций, с января по декабрь долг по транспортному налогу физических лиц сократился вдвое: с 2,3 млрд рублей, до 968 млн. Примечательно также то, что 70 % транспортного налога приходится на автомобили мощностью свыше 150 лошадиных сил, а четыре жителя области стали рекордсменами — каждый задолжал чуть более миллиона рублей.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова сообщает, что налоговые органы направили в службу судебных приставов налоговых документов на 570 млн рублей, из них в казну поступило 207 млн, что на 30 % больше, чем в прошлом году.

При этом Наталья Шелехова напоминает, что от представителей налоговых органов не так легко скрыться — ведомство успешно пользуется практикой снятия денег со счёта злостных неплательщиков. Таким способом за 11 месяцев в банках к счетам должников были предъявлены 4722 исполнительных документа. Благодаря такой методике в бюджет поступило 18,1 млн рублей, что на 47 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Проверить наличие задолженности налогоплательщики могут в налоговой инспекции по месту своего учёта, а также в офисах «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, узнать о долге и оплатить его онлайн можно с помощью сайта «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС.

Напомним, в августе новосибирцы имели задолженность 2,2 млрд рублей, а больше половины долга так же приходилось на транспортный налог.