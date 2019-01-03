Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

фото из группы проекта «Жил у бабушки Барбос» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске стартовал проект адресной помощи пожилым людям, на попечении которых находятся домашние животные.

Благотворительный проект «Жил у бабушки Барбос» предложил неравнодушным горожанам оказать материальную и «физическую» помощь бабушкам и дедушкам «в содержании, выгуле, кормлении, лечении и пристройстве животных». В частности, новосибирцы могут поучаствовать в покупке круп, мяса, кормов, ветеринарных препаратов для противопаразитарной обработки животных, чистящих средств, пелёнок, поводков и лотков.

Участники проекта также могут перечислить средства на счёт благотворительного проекта – эти деньги пойдут на стерилизацию и лечение животных, а также помочь с пристройством или вручить подарки самим бабушкам и дедушкам.

«Пожилые люди могут отказывать во многом себе, тратить всю пенсию на животных, а также тратить своё здоровье, которого остаётся всё меньше и меньше. Они сталкиваются с непониманием и агрессией других людей, полным отсутствием помощи. Так давайте же начнём менять представление общества о пожилых людях, у которых есть домашние питомцы, разрушать стереотипы и строить новое благотворительное движение», – написали организаторы проекта «Жил у бабушки Барбос» в группе «ВКонтакте».

Напомним, в декабре Анатолий Локоть поделился планами мэрии расширить приют для бездомных животных в Советском районе.