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Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

Рубрика: общество

05.01.2019 11:30

фото из группы проекта «Жил у бабушки Барбос» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске стартовал проект адресной помощи пожилым людям, на попечении которых находятся домашние животные.

Благотворительный проект «Жил у бабушки Барбос» предложил неравнодушным горожанам оказать материальную и «физическую» помощь бабушкам и дедушкам «в содержании, выгуле, кормлении, лечении и пристройстве животных». В частности, новосибирцы могут поучаствовать в покупке круп, мяса, кормов, ветеринарных препаратов для противопаразитарной обработки животных, чистящих средств, пелёнок, поводков и лотков.

Участники проекта также могут перечислить средства на счёт благотворительного проекта – эти деньги пойдут на стерилизацию и лечение животных, а также помочь с пристройством или вручить подарки самим бабушкам и дедушкам.

«Пожилые люди могут отказывать во многом себе, тратить всю пенсию на животных, а также тратить своё здоровье, которого остаётся всё меньше и меньше. Они сталкиваются с непониманием и агрессией других людей, полным отсутствием помощи. Так давайте же начнём менять представление общества о пожилых людях, у которых есть домашние питомцы, разрушать стереотипы и строить новое благотворительное движение», – написали организаторы проекта «Жил у бабушки Барбос» в группе «ВКонтакте».

Напомним, в декабре Анатолий Локоть поделился планами мэрии расширить приют для бездомных животных в Советском районе.

Теги: благотворительность помощь животные

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В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

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Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске

вчера 15:08 Афиша 0 Коммент.

Хоккеисты «Сибири» уступили «Йокериту» в гостевом матче

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

03.01.2019 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

03.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

03.01.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирская “Сибирь” подписала трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым

03.01.2019 Общество 0 Коммент.

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Новосибирцы оказались самыми ярыми любителями мандаринов

02.01.2019 Общество 0 Коммент.

72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

02.01.2019 Общество 1 Коммент.

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