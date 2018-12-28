Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

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Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложенияРубрика: общество
30.12.2018 10:31
фото с сайта ГУ МЧС по НСО
Спасатели предложили новосибирцам воспользоваться мобильным приложением с информацией о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
О выходе мобильного приложения «Советы спасателя» проинформировали сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области.
Приложение содержит советы специалистов о том, как вести себя в той или иной экстремальной ситуации. Например, когда замёрз автомобиль, разбился градусник, укусила собака или случился пожар.
«Сообщения о разного рода происшествиях, на которые выезжают спасатели, происходят круглый год, а в новогодние каникулы их число увеличивается. Гражданам, оказавшимся в опасных ситуациях или ставшим очевидцами ЧП, до прибытия профессиональной помощи важно не растеряться в трудной ситуации и наверняка знать, как действовать», – рассказали в ГУ МЧС по региону.
Скачать и установить приложение можно через сервис компаний Google, PlayMarket, Apple, AppStore. Для мобильных телефонов оно работает на базе Android и IOS.
Напомним, в ноябре новосибирские власти начали продвигать мобильное приложение-афишу.
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