7 баллов
-19
69.47 79.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На супружескую пару напала пьяная толпа с ножом и кастетом в центре Новосибирска

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

вчера 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

вчера 15:06 Общество 0 Коммент.

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

вчера 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

вчера 12:00 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

вчера 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

28.12.2018 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

Рубрика: общество

30.12.2018 10:31

фото с сайта ГУ МЧС по НСО

Спасатели предложили новосибирцам воспользоваться мобильным приложением с информацией о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

О выходе мобильного приложения «Советы спасателя» проинформировали сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области.

Приложение содержит советы специалистов о том, как вести себя в той или иной экстремальной ситуации. Например, когда замёрз автомобиль, разбился градусник, укусила собака или случился пожар.

«Сообщения о разного рода происшествиях, на которые выезжают спасатели, происходят круглый год, а в новогодние каникулы их число увеличивается. Гражданам, оказавшимся в опасных ситуациях или ставшим очевидцами ЧП, до прибытия профессиональной помощи важно не растеряться в трудной ситуации и наверняка знать, как действовать», – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Скачать и установить приложение можно через сервис компаний Google, PlayMarket, Apple, AppStore. Для мобильных телефонов оно работает на базе Android и IOS.

Напомним, в ноябре новосибирские власти начали продвигать мобильное приложение-афишу.

Теги: безопасность технологии МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На супружескую пару напала пьяная толпа с ножом и кастетом в центре Новосибирска

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Красноярская 91-летняя путешественница попала в онкоцентр

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

вчера 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

вчера 15:06 Общество 0 Коммент.

Барнаулец обезобразил лицо собственной дочери – его отправили в колонию

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

вчера 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

вчера 12:00 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области

вчера 11:40 Хроника 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

вчера 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

28.12.2018 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

28.12.2018 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
25.06.2018

Далеко, но как живой

Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...

Читать далее
Image
05.06.2018

Как измерить Новосибирск гигами

Чем прогулка по Новосибирску мо...

Читать далее
Image
18.04.2018

Решить вопрос с едой

Не готовить, не ждать – и поесть

Читать далее
Image
04.04.2018

Кабель под ревизией

Чиновники и провайдеры считают, во сколько обойдётся у...

Читать далее

Новости по теме

Двое мужчин погибли при пожаре в Новосибирской области вчера 11:40

Популярное

Image

Мальчик замёрз насмерть по дороге из школы в Новокузнецке

Image

Новосибирцу оторвало ногу после выпадения из автобуса

Image

Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

Image

Новосибирцы замёрзли в застрявшей на путях электричке

Image

Пламя из двигателя напугало пассажиров вылетевшего из Новосибирск...

Image

Подъезд заполонили крысы: томичка 10 лет собирала хлам в квартире

Image

Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском

Image

Локоть в своём новом видеоблоге высказался о хоккейном чемпионате

Image

Погибшими в огне женщиной с ребёнком занялись новосибирские следо...

Image

Сбежавшего из психбольницы опасного пациента поймали в Куйбышеве

Image

Треть новосибирцев уволится после Нового года

Image

В Карасуке «задушенный» таксист выбрался из багажника и сбежал от...

Image

Бесплатный проезд на каникулах предоставят школьникам Новосибирск...