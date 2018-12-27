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Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

Рубрика: общество

29.12.2018 16:59

фото со страниц @raisapetrova514, center_starss и marina_o_zhukova в Insagram

В Новосибирске завершился конкурс на украшение окон в новогоднем стиле – участники публиковали фото своих работ в социальных сетях.

Итоги конкурса «Новогоднее окно» подвели 28 декабря. Творческое состязание проходило в Новосибирске три недели. Всё это время участники публиковали фото креативно украшенных окон в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram под хештегом #новогоднееокно2019.

Организатор конкурса – городской молодёжный портал «Ты молод» при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска.

Первое место в Insagram досталось ученикам четвёртого класса. Их работу выложила в соцсети пользователь @raisapetrova514.

В этой же соцсети больше всего «лайков» заработала пользователь @vini.jul. А во «ВКонтакте» победа досталась детскому саду № 348. Там же, только среди физических лиц, лидером стала Катерина Чебыкина.

Победителям вручили билеты на спектакли и пригласительные на городские катки.

Напомним, о конкурсе новогодних окон в Новосибирске объявили в начале декабря.

Теги: конкурсы Новый год соцсети

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сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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