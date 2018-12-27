Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

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Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в НовосибирскеРубрика: общество
29.12.2018 16:59
фото со страниц @raisapetrova514, center_starss и marina_o_zhukova в Insagram
В Новосибирске завершился конкурс на украшение окон в новогоднем стиле – участники публиковали фото своих работ в социальных сетях.
Итоги конкурса «Новогоднее окно» подвели 28 декабря. Творческое состязание проходило в Новосибирске три недели. Всё это время участники публиковали фото креативно украшенных окон в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram под хештегом #новогоднееокно2019.
Организатор конкурса – городской молодёжный портал «Ты молод» при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска.
Первое место в Insagram досталось ученикам четвёртого класса. Их работу выложила в соцсети пользователь @raisapetrova514.
В этой же соцсети больше всего «лайков» заработала пользователь @vini.jul. А во «ВКонтакте» победа досталась детскому саду № 348. Там же, только среди физических лиц, лидером стала Катерина Чебыкина.
Победителям вручили билеты на спектакли и пригласительные на городские катки.
Напомним, о конкурсе новогодних окон в Новосибирске объявили в начале декабря.
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