Подъезд заполонили крысы: томичка 10 лет собирала хлам в квартире

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Подъезд заполонили крысы: томичка 10 лет собирала хлам в квартиреРубрика: общество
29.12.2018 15:28
фото пресс-службы УФССП по Томской области
В Томское коммунальщики вывезли три грузовика мусора из квартиры местной жительницы, но освободили только коридор и одну комнату.
Судебные приставы Томской области держат под контролем исполнение решения суда о принудительном освобождении от хлама и мусора квартиры пенсионерки. В суд были вынуждены обратиться соседи «собирательницы» из-за невыносимого санитарного состояния дома.
В течение десяти лет женщина с завидным усердием стаскивала в квартиру хлам и бытовой мусор со свалки. Трёхкомнатная квартира оказалась забита всевозможными отходами. Зловонный запах распространился по всему подъезду, к тому же его заполонили полчища тараканов и крыс. Соседи пытались договориться с пенсионеркой, но на уговоры она не поддавалась. Судебное решение было однозначным: квартиру освободить.
Судебные приставы неоднократно приходили в злополучную квартиру, давали старушке время на уборку, затем за неисполнение в установленные сроки штрафовали. В итоге накопилось 20 штрафов на сумму в 50 тысяч рублей, а старушка всё продолжала пополнять свою коллекцию. Поэтому жилище пришлось освобождать принудительно с помощью коммунальных служб.
На данный момент из квартиры уже вывезено три грузовика мусора, но неосвобождёнными ещё остаются две комнаты. Оплатить работу коммунальщиков пенсионерке тоже придётся принудительно: ежемесячно с её пенсии будет удерживаться часть суммы долга, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в октябре для исполнения решения суда судебные приставы изъяли у должницы 27 пар домашних тапочек.
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