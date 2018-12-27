Подъезд заполонили крысы: томичка 10 лет собирала хлам в квартире

фото пресс-службы УФССП по Томской области

В Томское коммунальщики вывезли три грузовика мусора из квартиры местной жительницы, но освободили только коридор и одну комнату.

Судебные приставы Томской области держат под контролем исполнение решения суда о принудительном освобождении от хлама и мусора квартиры пенсионерки. В суд были вынуждены обратиться соседи «собирательницы» из-за невыносимого санитарного состояния дома.

В течение десяти лет женщина с завидным усердием стаскивала в квартиру хлам и бытовой мусор со свалки. Трёхкомнатная квартира оказалась забита всевозможными отходами. Зловонный запах распространился по всему подъезду, к тому же его заполонили полчища тараканов и крыс. Соседи пытались договориться с пенсионеркой, но на уговоры она не поддавалась. Судебное решение было однозначным: квартиру освободить.

Судебные приставы неоднократно приходили в злополучную квартиру, давали старушке время на уборку, затем за неисполнение в установленные сроки штрафовали. В итоге накопилось 20 штрафов на сумму в 50 тысяч рублей, а старушка всё продолжала пополнять свою коллекцию. Поэтому жилище пришлось освобождать принудительно с помощью коммунальных служб.

На данный момент из квартиры уже вывезено три грузовика мусора, но неосвобождёнными ещё остаются две комнаты. Оплатить работу коммунальщиков пенсионерке тоже придётся принудительно: ежемесячно с её пенсии будет удерживаться часть суммы долга, сообщает пресс-служба ведомства.