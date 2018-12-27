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Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

Рубрика: общество

29.12.2018 15:52

ФОТО С САЙТА PIARENA.RU

На сайте госзакупок появилась информация о новом конкурсе на разработку проектно-сметной документации ЛДС в Новосибирске.

Разработка проектно-сметной документации для строительства нового ЛДС оценивается в 161 701 242 рубля, что на 11 миллионов дороже, чем в рамках ранее отменённого предыдущего конкурса. Соответствующие данные появились на сайте государственных закупок.

Рабочую и сметную документации подрядчик должен подготовить в течение шести месяцев со дня заключения контракта. За основу должна быть взята проектная документация, разработанная московским проектным институтом «Арена».

Как говорится в конкурсной документации, объект будет расположен на участке площадью 11,4 гектара на улице Немировича-Данченко около Октябрьского моста. ЛДС будет состоять из ледовой арены на 10 тысяч зрителей и тренировочной арены на тысячу зрителей.

Напомним, точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске была поставлена в декабре.

Теги: строительство госзакупки лдс

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Предложить новость

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сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Вывозить мусор по-новому в Новосибирске начнут с 1 января

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

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