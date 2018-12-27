Цена сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла

ФОТО С САЙТА PIARENA.RU

На сайте госзакупок появилась информация о новом конкурсе на разработку проектно-сметной документации ЛДС в Новосибирске.

Разработка проектно-сметной документации для строительства нового ЛДС оценивается в 161 701 242 рубля, что на 11 миллионов дороже, чем в рамках ранее отменённого предыдущего конкурса. Соответствующие данные появились на сайте государственных закупок.

Рабочую и сметную документации подрядчик должен подготовить в течение шести месяцев со дня заключения контракта. За основу должна быть взята проектная документация, разработанная московским проектным институтом «Арена».

Как говорится в конкурсной документации, объект будет расположен на участке площадью 11,4 гектара на улице Немировича-Данченко около Октябрьского моста. ЛДС будет состоять из ледовой арены на 10 тысяч зрителей и тренировочной арены на тысячу зрителей.

Напомним, точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске была поставлена в декабре.