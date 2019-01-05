В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

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В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купанияРубрика: общество
07.01.2019 11:30
фото из архива sib.fm
Чего следует избегать при погружении в купель, чтобы праздник Крещения не омрачался несчастными случаями, рассказали спасатели.
Традиционно в Новосибирской области в крещенские праздники будут организованы купели, которые оснастят специальными трапами с поручнями для удобного и безопасного схода в воду. При этом купание в самовольно вырубленных прорубях в ГУ МЧС по региону назвали небезопасным.
«Если купель будет сделана без соблюдения специальных правил и во время окунания рядом не будет спасателей и медиков, то риск получить травму или даже погибнуть значительно возрастает», – отметили в пресс-службе.
Также в ведомстве дали ряд рекомендаций для тех, кто планирует совершить обряд купания: отказаться от алкоголя как до, так и после совершения обряда, запастись нескользящей обувью, чтобы дойти до проруби из палатки, сделать разминку, растереться сухим полотенцем после купания и обязательно проконсультироваться с врачом и выяснить, насколько эта процедура безопасна.
Спасатели напомнили, что купание в проруби категорически запрещено при наличии серьёзных проблем со здоровьем, например, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, эпилепсии, перенесённых черепно-мозговых травм.
Напомним, что в прошлом году для новосибирцев были организованы семь купелей в черте города.
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