В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

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Чего следует избегать при погружении в купель, чтобы праздник Крещения не омрачался несчастными случаями, рассказали спасатели.

Традиционно в Новосибирской области в крещенские праздники будут организованы купели, которые оснастят специальными трапами с поручнями для удобного и безопасного схода в воду. При этом купание в самовольно вырубленных прорубях в ГУ МЧС по региону назвали небезопасным.

«Если купель будет сделана без соблюдения специальных правил и во время окунания рядом не будет спасателей и медиков, то риск получить травму или даже погибнуть значительно возрастает», – отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве дали ряд рекомендаций для тех, кто планирует совершить обряд купания: отказаться от алкоголя как до, так и после совершения обряда, запастись нескользящей обувью, чтобы дойти до проруби из палатки, сделать разминку, растереться сухим полотенцем после купания и обязательно проконсультироваться с врачом и выяснить, насколько эта процедура безопасна.

Спасатели напомнили, что купание в проруби категорически запрещено при наличии серьёзных проблем со здоровьем, например, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, эпилепсии, перенесённых черепно-мозговых травм.

Напомним, что в прошлом году для новосибирцев были организованы семь купелей в черте города.