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Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

Рубрика: общество

29.12.2018 14:20

фото с сайта pixabay.com

Остановку транспорта на улице Мичурина в Новосибирске запретили ради безопасности дорожного движения.

О запрете останавливать транспорт между домами на Ядринцевской, 18 и на Мичурина, 5 объявила мэрия Новосибирска. Как сообщили в муниципалитете, после 18 января на этом участке установят соответствующие дорожные знаки.

«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предостерегают в пресс-центре мэрии.

Напомним, в декабре в Заельцовском районе Новосибирска появилась новая остановка общественного транспорта.

Теги: транспорт город Мэрия Новосибирска

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Митрополит Тихон возглавит Владимирскую митрополию

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

Новая ледовая дорога соединила два села в Новосибирской области

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские автомобилисты стали чаще возвращать долги государству

сегодня 09:32 Авто 0 Коммент.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и каникулы в Новосибирске

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

Более 40 домов в Новосибирске попали под отключение теплоснабжения

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Необычные портреты известных новосибирцев показывают в Краеведческом музее

вчера 17:00 Культура 0 Коммент.

Первый новогодний салют прогремит в Новосибирске 29 декабря

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Любителя бесплатного спиртного будут судить за нападение на бойца Росгвардии

вчера 13:01 Хроника 0 Коммент.

Профессионалы из хоккейной «Сибири» не смогли обыграть спортсменов-любителей

вчера 07:31 Общество 0 Коммент.

Иркутского студента могут отправить в тюрьму за рассылку видео об убийствах в школе

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Песни «Руки вверх» по цене трёхкомнатной квартиры в Новосибирске

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Так сложилось»: мэр Новосибирска о причинах отказа бороться за кресло губернатора

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

«Серебряный лучник» открыл онлайн-голосование по сибирским PR-проектам

27.12.2018 Общество 0 Коммент.

Локоть подтвердил отставку главы Кировского района

27.12.2018 Политика 0 Коммент.

Подопытным лабораторным минипигам в Новосибирской области сохранят жизнь

27.12.2018 Наука 0 Коммент.

Новосибирского чиновника будут судить за незаконное получение шести квартир

27.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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