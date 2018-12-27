Власти запретили новосибирцам останавливать авто рядом с Центральным парком

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Остановку транспорта на улице Мичурина в Новосибирске запретили ради безопасности дорожного движения.

О запрете останавливать транспорт между домами на Ядринцевской, 18 и на Мичурина, 5 объявила мэрия Новосибирска. Как сообщили в муниципалитете, после 18 января на этом участке установят соответствующие дорожные знаки.

«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – предостерегают в пресс-центре мэрии.

Напомним, в декабре в Заельцовском районе Новосибирска появилась новая остановка общественного транспорта.