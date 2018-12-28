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Мужчина и двое детей погибли в аварии на трассе в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

30.12.2018 12:37

фото с сайта pixabay.com

В канун Нового года в Новосибирской области произошло смертельное ДТП — трое погибли, ещё столько же доставлены в больницу.

Авария произошла сегодня, 30 декабря, в 10:30 утра на 375 километре трассы К-17Р в Карасукском районе. Мужчина на «ВАЗ 2109» ехал в сторону Карасука и перешёл на встречку, где столкнулся в «Ниссаном Патрол». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Новосибирской области.

В ДТП погибли водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров — дети возраста три года и 15 лет. Те же, кто был во втором автомобиле, мужчина и женщина с трёхлетним ребёнком доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

На данный момент по факту случившегося проводится доследственная проверка, в том числе устанавливают причины ДТП.

«Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулём и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе региональной полиции.

 

Напомним, в декабре пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске.

Теги: ДТП автомобили МВД

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