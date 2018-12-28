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На супружескую пару напала пьяная толпа с ножом и кастетом в центре Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

30.12.2018 14:29

фото с сайта 2gis.ru

В Новосибирске напротив часовни трое молодых людей напали на прохожих: они били их кастетом и пинали толпой; в полиции же не уверены, что смогут найти нападавших.

29 декабря около 00:30 часов режиссёр отдела видеопроизводства НГУ Анастасия Кораблёва шла вместе с её мужем Василием Мелентьевым около Красного проспекта № 17, когда им встретилась компания из троих пьяных парней возраста 19-24 лет. Юноши шли по дороге и задирали всех прохожих. Не желая встревать в конфликт, супруги отошли в сторону, но один из тех парней сильно толкнул Василия.

«Вася отлетел на меня и я упала, после чего муж возмутился, мы начали шуметь типа “что вы делаете”. Они начали быковать, это увидели проходящие мимо нас двое взрослых мужчин (35-40 лет), они подошли заступиться, но тут же эти парни напали на похожих, началась драка», — рассказала Сиб.фм Анастасия Кораблёва.

Один из нападавших вытащил из кармана кастет и сбил ударом с ног одного из заступившихся мужчин. Когда он упал, все трое начали её забивать ногами.

«Весь снег был в крови, мужчину пинали не останавливаясь. Мы кричали»

, — вспоминала женщина.

Второй мужчина пытался защитить друга, но также получил кастетом по лицу, упал и пьяная компания уже переключилась на него, начав также жестоко пинать. Анастасия с мужем стояли рядом, женщина кричала им «остановитесь, вы его убиваете, он сейчас умрёт», но нападавшие никак не реагировали, лишь ударили Василия по лицу.

Крики услышала бригада электромонтёров, работающих неподалёку. Увидев, как трое парней запинывают лежащих мужчин, они побежали на помощь с гаечными ключами в руках. Одному из рабочих рассекли висок ударом кастета, но затем нападавшие решили сменить тактику и убедить их, что они всего лишь защищались.

«Я это услышала и начала кричать рабочим «не верьте им, они врут, они запинывают этих мужчин до смерти», после этого один из нападавших вытащил из кармана нож-бабочку <...> и начал мне угрожать, кричать «заткнись». В итоге рабочие их спугнули, и они убежали в первомайский сквер», — рассказала Анастасия.

Избитых мужчин помогли поднять с земли и привести в чувства прохожие. Василий вызвал скорую помощь и полицию, но ждать их пришлось долго. Учитывая мороз в -30 градусов, пострадавшие мужчины решили не мёрзнуть и пойти домой, а рабочие вернулись к своим делам.

Скорая приехала на место лишь спустя 30-40 минут. Анастасия с мужем даже сходили в дежурную будку в Первомайском сквере, но там никого не было. В итоге супруги ушли домой и только после 40-50 минут после вызова на место приехали полицейские.

В тот же день Анастасия с Василием подали заявление в центральный отдел полиции, сняли с мужчины побои, а также выяснили, что инцидент сняли на камеру наблюдения у ближайшего здания. Вот только записи с неё можно получить только по запросу полиции. Сотрудники МВД пообещали заняться этим, но отметили, что им вряд ли удастся найти нападавших. Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.

 

Напомним, в сентябре в Новосибирске искали свидетелей зверского избиения.

Теги: МВД драки

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