Рубль потерял за год свыше 21 % стоимости к доллару

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Рубль потерял за год свыше 21 % стоимости к долларуРубрика: экономика
30.12.2018 17:18
фото с сайта pixabay.com
Два года российская валюта укрепляла свои позиции по отношению к американскому доллару, однако в 2018 году санкции ухудшили ситуацию.
По итогам 2018 года рубль потерял 21,1 % стоимости по отношению к доллару, 15,5 % по отношению к евро. 29 декабря курс доллара составил 69, 8 рублей, а евро 79, 99 рублей — об этом сообщило РБК со ссылкой на данные Мосбиржи. Стоит отметить, что в начале года курс составлял 57,6 и 69,2 рубля соответственно.
Предыдущие два год рубль укреплял свои позиции к доллару на 6, 3 % в 2017 году и на 16, 5 в 2016-ом. А вот с евро всё обстояло хуже. Если в 2016 году рубль вырос на 18, 5 %, то в 2017 он просел к евро на 7, 2 %.
В этом году основными причинами падения рубля стали антироссийские санкции и вывод инвесторами средств с развивающихся рынков. Первая волна падения произошла в апреле, когда ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски. Во второй раз это произошло в августе-сентябре. Тогда была угроза новых санкций против российских госдолга и госбанка.
“Воздействие ЦБ на валютный рынок ограничивалось словесными интервенциями и прекращением покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, направленного на нейтрализацию сверхдоходов от высоких цен на нефть”, — заявили в издании.
Напомним, в октябре аналитики впервые соотнесли курс доллара с продажами авто и сделали прогноз на 2019 год.
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