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Салют прогремит в центре Новосибирска под новогодние куранты

Рубрика: общество

31.12.2018 10:32

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцев приглашают встретить Новый год на площади Ленина – веселье продлится почти до утра.

Праздничная программа ждёт новосибирцев в новогоднюю ночь на центральной городской ёлке, напомнили в пресс-центре мэрии. Торжественное мероприятие начнётся на площади Ленина 31 декабря в 23 часа.

«Мы приглашаем горожан отпраздновать Новый год на главной площади города! В полночь вместе с боем курантов будет салют. А вся праздничная программа продлится до 2 часов 1 января», – рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Кроме того, с 31 декабря по 4 января на площадке у фонтана в Первомайском сквере пройдёт Сибирский фестиваль снежной скульптуры, где можно полюбоваться на творения конкурсантов.

Напомним, в декабре стала известна программа новогодних мероприятий в Новосибирске, её полная версия доступна на сайте мэрии города.

Теги: город праздники Новый год

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