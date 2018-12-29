Салют прогремит в центре Новосибирска под новогодние куранты

Лента новостейПредложить новость
Мужчина и двое детей погибли в аварии на трассе в Новосибирской области
В центре Новосибирска целый час гулял северный олень в красном свитере
На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных
Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения
Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске
В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло
Салют прогремит в центре Новосибирска под новогодние курантыРубрика: общество
31.12.2018 10:32
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцев приглашают встретить Новый год на площади Ленина – веселье продлится почти до утра.
Праздничная программа ждёт новосибирцев в новогоднюю ночь на центральной городской ёлке, напомнили в пресс-центре мэрии. Торжественное мероприятие начнётся на площади Ленина 31 декабря в 23 часа.
«Мы приглашаем горожан отпраздновать Новый год на главной площади города! В полночь вместе с боем курантов будет салют. А вся праздничная программа продлится до 2 часов 1 января», – рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Кроме того, с 31 декабря по 4 января на площадке у фонтана в Первомайском сквере пройдёт Сибирский фестиваль снежной скульптуры, где можно полюбоваться на творения конкурсантов.
Напомним, в декабре стала известна программа новогодних мероприятий в Новосибирске, её полная версия доступна на сайте мэрии города.
Комментарии
Лента новостей
Мужчина и двое детей погибли в аварии на трассе в Новосибирской области
В центре Новосибирска целый час гулял северный олень в красном свитере
На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных
Новосибирцы смогут получать советы спасателей с помощью мобильного приложения
Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске
В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло
Статьи по теме
Мечты исполняются
Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...
Новости по теме
Популярное