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В центре Новосибирска целый час гулял северный олень в красном свитере

Рубрика: общество

30.12.2018 12:15

фото Андрея Шпак

Дед Мороз в сопровождении животного прошёл по центру Новосибирска – от Краеведческого музея до часовни Николая Чудотворца.

Настоящий северный олень в традиционном новогоднем «свитере с оленями» привлек внимание горожан. Дед Мороз раздавал прохожим подарки открытки, конфеты, шоколад и новогодние брелоки.

Олень по имени Тунгус появился на улицах города в качестве новогоднего поздравления от известного интернет-магазина одежды. Специально для этой акции профессиональный дизайнер разработал свитер, который удобно надевается на животное и не стесняет его движений.

«Хорошо, что погода нас не подвела, было -22 градуса, а не -30, так что теплее всего из нас было оленю. Погуляли час, от музея и до часовни, но, когда обратно шли, всё-таки задержались немного. Оленя дети не оставляли в покое, всё время гладили, умилялись, просили сфотографироваться. Там и горка, и олень, дети буквально разрывались, поэтому мы остались ещё ненадолго, чтобы они могли полюбоваться на него подольше», — рассказала организатор акции Юлия Бармаева.

 

Напомним, в декабре в одном из новосибирских дворов появился настоящий «свиной» городок.

Теги: животные Новый год Дед Мороз

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