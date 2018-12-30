Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

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Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в КуйбышевеРубрика: проиcшествия
01.01.2019 17:04
фото с сайта ГУ МЧС по НСО
Борьба с огнём продолжалась более двух часов.
Специалисты выясняют обстоятельства пожара, произошедшего утром 1 января в частном доме в г. Куйбышеве. В огне погибли два человека. Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Эта версия на данный момент является основной.
Пожарные расчёты прибыли на место происшествия через три минуты после получения сигнала, но к этому времени огонь уже распространился на большой площади.
«В доме сильно повреждены огнём домашние вещи и мебель. По предварительным данным, имело место слишком позднее обнаружение возгорания», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Для борьбы с огнём было задействовано три пожарных машины и 10 человек личного состава. Ликвидировать возгорание им удалось только через два часа после прибытия на место.
Напомним, в декабре в Новосибирской области зафиксирован рекордный всплеск пожаров – было зарегистрировано более 250 возгораний.
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