Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

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Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночьРубрика: общество
01.01.2019 14:30
фото с сайта firestock.ru
Любителям крепкого спиртного придётся раскошелиться за вызывающее поведение.
В новогоднюю ночь сотрудники новосибирской полиции составили 17 протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах. Об этом Сиб.фм сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Если человек культурно на улице выпил стаканчик шампанского, то, естественно, в новогоднюю ночь сотрудники полиции относились к этому с пониманием. Но если люди явно злоупотребляли, вели себя вызывающе, представляли опасность для окружающих, были агрессивны, то, конечно же, такие факты пресекались», — отмечают в пресс-службе регионального управления полиции.
За распитие алкоголя в общественных местах нарушителям грозит административный штраф на сумму от 500 до 1500 рублей.
Напомним, в ноябре Новосибирская область заняла 18-е место в общероссийском рейтинге трезвости.
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