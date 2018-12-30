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Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

Рубрика: общество

01.01.2019 14:30

фото с сайта firestock.ru

Любителям крепкого спиртного придётся раскошелиться за вызывающее поведение.

В новогоднюю ночь сотрудники новосибирской полиции составили 17 протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах. Об этом Сиб.фм сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Если человек культурно на улице выпил стаканчик шампанского, то, естественно, в новогоднюю ночь сотрудники полиции относились к этому с пониманием. Но если люди явно злоупотребляли, вели себя вызывающе, представляли опасность для окружающих, были агрессивны, то, конечно же, такие факты пресекались», — отмечают в пресс-службе регионального управления полиции.

За распитие алкоголя в общественных местах нарушителям грозит административный штраф на сумму от 500 до 1500 рублей.

Напомним, в ноябре Новосибирская область заняла 18-е место в общероссийском рейтинге трезвости.

Теги: штрафы Новый год

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