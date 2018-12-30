Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

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Уличные торжества прошли без происшествий.

Несколько тысяч новосибирцев встретили 2019 год на площади Ленина. В центре города горожане услышали традиционное новогоднее обращение главы государства и бой кремлевских курантов. Под звуки государственного гимна прогремел праздничный салют.

В полночь некоторые участники гуляний открыли шампанское. Но многие предпочли более подходящий для зимней сибирской погоды напиток – горячий чай.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД, во время празднований на открытом воздухе сообщений о преступлениях и серьёзных инцидентах не поступало.

В ближайшую неделю правоохранительные органы будут уделять особое внимание обеспечению безопасности в общественных местах.

«Подразделения полиции будут работать в усиленном режиме до конца каникул. Под особый контроль взяты снежные и ледовые городки, парки, скверы и другие места массового пребывания людей. За каждой такой территорией закреплены ответственные сотрудники», — отметили в полиции.

Напомним, в декабре спасатели рассказали, как безопасно запускать салюты во время новогодних каникул.