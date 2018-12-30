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Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре городаРубрика: общество
01.01.2019 13:39
фото с сайта facebook.com
Уличные торжества прошли без происшествий.
Несколько тысяч новосибирцев встретили 2019 год на площади Ленина. В центре города горожане услышали традиционное новогоднее обращение главы государства и бой кремлевских курантов. Под звуки государственного гимна прогремел праздничный салют.
В полночь некоторые участники гуляний открыли шампанское. Но многие предпочли более подходящий для зимней сибирской погоды напиток – горячий чай.
Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД, во время празднований на открытом воздухе сообщений о преступлениях и серьёзных инцидентах не поступало.
В ближайшую неделю правоохранительные органы будут уделять особое внимание обеспечению безопасности в общественных местах.
«Подразделения полиции будут работать в усиленном режиме до конца каникул. Под особый контроль взяты снежные и ледовые городки, парки, скверы и другие места массового пребывания людей. За каждой такой территорией закреплены ответственные сотрудники», — отметили в полиции.
Напомним, в декабре спасатели рассказали, как безопасно запускать салюты во время новогодних каникул.
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Лента новостей
Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве
Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь
Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города
Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники
Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска
В центре Новосибирска целый час гулял северный олень в красном свитере
На новогодние праздники новосибирские дорожники остались без выходных
Победителей конкурса на самое «новогоднее» окно выбрали в Новосибирске
В Новосибирске управляющая компания незаконно собирала платежи за тепло
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