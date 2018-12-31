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Обрушение дома, спасение младенца и взрыв маршрутки: что известно о трагедии в Магнитогорске

Рубрика: проиcшествия

02.01.2019 14:01

фото с сайта МЧС РФ

На Новый год в Магнитогорске произошёл взрыв в многоэтажном доме; число погибших продолжает расти, судьбы десятки людей неизвестны, а следствие продолжает выяснять причину случившегося.

С чего всё началось

31 декабря у десятиэтажного панельного дома на улице Карла Маркса № 164 обрушились перекрытия одного из подъездов. 35 квартир разрушились полностью, ещё 10 — частично. Предварительная версия случившегося: взрыв бытового газа.

По официальной информации, в подъезде прописано всего 110 человек. Сегодня, 2 января, на время 15 часов известно уже о 16 погибших под завалами, среди них один ребёнок. Спасено двое детей и четверо взрослых, все госпитализированы. До сих пор неизвестно местонахождение около 30 человек. На месте обрушения работает почти 900 спасателей.

В здании неподалёку, школе № 14, развернули штаб по информированию и оказанию помощи.

Двое суток под завалами

Почти два дня грудной ребёнок пролежал под завалами. Мальчика нашли во время поисковых работ, капитан Андрей Вальман услышал его плач — тут же была организована масштабная операция. Малыша смогли достать из-под обрушенных конструкций и передали врачам скорой помощи. Также было отмечено, что малыша спасла от гибели на холоде тёплая одежда, в которую он был укутан.

Известно, что мама ребёнка жива, она узнала своего сына в больнице. Мальчика срочно спецбортом доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ребёнок перенёс полёт удовлетворительно. Медики сообщили, что у малыша закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение. Более точная информация о состоянии ребёнка станет известна после проведениях всех диагностических обследований, а также с согласия матери.

Ещё один взрыв

1 января в Магнитогорске, недалеко от разрушенной многоэтажки, взорвалась маршрутная “Газель”. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

В результате возгорания погибли три человека — только они и находились в маршрутке. На месте работали сотрудники ФСБ и оперативно-следственная группа.

По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования. Однако, в ряде изданий и соцсетях стала появляться информация, что оба происшествия связаны между собой.

Версии случившегося

Издание Znak.com со ссылкой на источника сообщило, что обнаружены следы взрывчатки на месте взрыва в одной из квартир того обрушенного дома. То жильё снял 30 декабря один мужчина. Далее, трое виновников случившегося погибли в той самой маршрутке, а одному удалось скрыться.

Однако в официальных ведомствах данную информацию не подтвердили. Следственный комитет России сообщил, что они отрабатывают все возможные версии произошедшего. Но  на данный момент взрывотехники не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.

На месте работают председатель СК Александр Бастрыкин, в состав усиленной следственной группы по делу входят более 100 следователей и криминалистов. Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”.

Напомним, 17 октября студент керченского колледжа устроил стрельбу и взрыв, в результате чего погибло 20 человек.

Теги: происшествия Следственный комитет МЧС трагедии

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