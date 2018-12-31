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Собравшихся за границу новосибирцев предупредили о риске вернуться с инфекцией

Рубрика: общество

02.01.2019 15:29

фото с сайта pixabay.com

Жителям Новосибирской области, которые отправляются на праздники в жаркие страны, напомнили правила безопасности, дабы после отдыха привезти домой только сувениры.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что за 2018 год было зарегистрировано 20 завозных случаев лихорадки Денге и три случая малярии. Заболевшие отдыхали в таких странах как: Вьетнам, Филиппины, Тайланд, Индия, Танзания, Замбия, Малави, Египет, Судан, Эфиопия, Самали, Индия, Габон и Уганда.

“Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов”, — сообщили в пресс-службе Управления.

В ведомстве отметили, что подобные заболевания передаются через воду, грязную еду, кросовососущих насекомых и контакте с больным человеком или загрязённым объектом окружающей среды.

Собираясь в поездку, новосибирцам советуют уточнять в Роспотребнадзоре и турфирм сведения о том, какая эпидемиологическая ситуация в этой стране. Также, чтобы не заболеть, нужно следовать советам:

  • есть только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
  • пить только гарантированно безопасную воду и напитки (в фабричной упаковке, кипячёная вода);
  • мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
  • желательно не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
  • в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
  • овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
  • перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
  • при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
  • в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

 

Напомним, в ноябре в региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний.

Теги: туристы болезни Роспотребнадзор

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