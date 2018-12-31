Собравшихся за границу новосибирцев предупредили о риске вернуться с инфекцией

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02.01.2019 15:29
фото с сайта pixabay.com
Жителям Новосибирской области, которые отправляются на праздники в жаркие страны, напомнили правила безопасности, дабы после отдыха привезти домой только сувениры.
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что за 2018 год было зарегистрировано 20 завозных случаев лихорадки Денге и три случая малярии. Заболевшие отдыхали в таких странах как: Вьетнам, Филиппины, Тайланд, Индия, Танзания, Замбия, Малави, Египет, Судан, Эфиопия, Самали, Индия, Габон и Уганда.
“Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов”, — сообщили в пресс-службе Управления.
В ведомстве отметили, что подобные заболевания передаются через воду, грязную еду, кросовососущих насекомых и контакте с больным человеком или загрязённым объектом окружающей среды.
Собираясь в поездку, новосибирцам советуют уточнять в Роспотребнадзоре и турфирм сведения о том, какая эпидемиологическая ситуация в этой стране. Также, чтобы не заболеть, нужно следовать советам:
- есть только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
- пить только гарантированно безопасную воду и напитки (в фабричной упаковке, кипячёная вода);
- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых.
Напомним, в ноябре в региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний.
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