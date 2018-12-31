Внук избил собственную бабушку ради сотового телефона в Новосибирской области

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В городе Болотное мужчина пришёл в гости к бабушке после Нового года, однако вместо поздравлений пенсионерка получила лишь побои.

Как сообщили в областном МВД, утром 1 января пьяный 35-летний житель Болотного пришёл в гости к своей 82-летней бабушке. Он начал избивать пожилую женщину и требовать от неё денег, но вот наличных у неё не оказалось. Тогда внук забрал сотовый телефон бабушки и сбежал.

Скорую помощь вызвала соседка пострадавшей. Пенсионерку доставили местную ЦРБ, откуда уже сообщили в полицию о случившимся.

Правоохранители задержали нападавшего и взяли под стражу. Похищенный телефон изъяли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

«Ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности – за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в октябре прошлого года», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в мае новосибирский мошенник избил пенсионерку ради 200 долларов.