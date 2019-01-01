Новосибирская “Сибирь” подписала трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ХК СИБИРЬ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Воспитанник хоккейной “Сибири” признался, что задолжал родному городу и команде.

“Сибирь” подписала трёхлетний контракт с нападающим Егором Миловзоровым, соглашение с которым ранее действовало до конца апреля 2019 года. Форвард отметил, что уже не в первый раз возвращается в родную команду. И то, как его встречают болельщики, команда, руководство, “по-настоящему бесценно и непередаваемо”.

“Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчетливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде, и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким и всем нашим болельщикам. Уверен, что за время своей карьеры я накопил немало опыта, который поможет нам в этом”, — отметил Миловзоров.

Болельщики уже оценили новость о возвращении форварда и высказали большие надежды на его игру в предстоящие сезоны. Ближайшая игра у команды состоится уже сегодня: в Хельсинки "Сибирь" встретится с "Йокеритом".