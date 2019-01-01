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Новосибирская “Сибирь” подписала трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым

Рубрика: общество

03.01.2019 10:12

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ХК СИБИРЬ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Воспитанник хоккейной “Сибири” признался, что задолжал родному городу и команде. 

“Сибирь” подписала трёхлетний контракт с нападающим Егором Миловзоровым, соглашение с которым ранее действовало до конца апреля 2019 года. Форвард отметил, что уже не в первый раз возвращается в родную команду. И то, как его встречают болельщики, команда, руководство, “по-настоящему бесценно и непередаваемо”. 

Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчетливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде, и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким и всем нашим болельщикам. Уверен, что за время своей карьеры я накопил немало опыта, который поможет нам в этом”, — отметил Миловзоров. 

Болельщики уже оценили новость о   возвращении форварда и высказали большие надежды на его игру в предстоящие сезоны.  Ближайшая игра у команды состоится уже сегодня: в Хельсинки "Сибирь" встретится с "Йокеритом".

Напомним, “Сибирь” сейчас располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции регионального чемпионата КХЛ. 

Теги: Сибирь хоккей кхл миловзоров

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Лента новостей

Предложить новость

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

сегодня 14:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

сегодня 12:10 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

сегодня 10:30 Афиша 0 Коммент.

В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

вчера 11:34 Общество 1 Коммент.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

01.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Травников и Локоть поздравляют новосибирцев с Новым годом

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам напомнили, как безопасно запускать салюты и петарды

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

30.12.2018 Общество 0 Коммент.

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