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Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Рубрика: проиcшествия

03.01.2019 15:55

фото с сайта правительства Новосибирской области

Крайне неблагоприятная обстановка сложилась в регионе по пожарной безопасности. 

В Новосибирской области наблюдается всплеск пожаров с гибелью людей. С 20 декабря количество возгораний увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент погибли уже 16 человек, причём 9 из них — с 1 января. 

Самыми тяжёлыми оказались прошедшие сутки. Жильё горело в Карасукском, Барабинском, Мошковском, Ордынском районах, в Чулыме и Искитиме. Более того, пожарные расчёты выезжали на тушение автомобилей в Дзержинском районе Новосибирска и в Каргате. В итоге, шесть погибших.

Губернатор региона Андрей Травников провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что ситуация с пожарами настораживает, необходимо скорректировать противопожарную работу, учитывая, что впереди ещё пять праздничных дней.  

Главам муниципальных образований и сельским старостам рекомендовано отойти от формального информирования и профилактики с помощью памяток, ходить по дворам и разговаривать с соседями, напоминать о безопасном обращении с огнём. Ведь в 70% произошедших в последнее время пожаров имела место именно неосторожность при обращении с огнём, и только в 30% — неисправность отопительного оборудования. 

Напомним, 1 января в Куйбышеве произошел пожар из-за неосторожности при курении.

Теги: губернатор пожары МЧС

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сегодня 10:30 Афиша 0 Коммент.

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01.01.2019 Общество 0 Коммент.

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31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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