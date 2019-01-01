Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

фото с сайта правительства Новосибирской области

Крайне неблагоприятная обстановка сложилась в регионе по пожарной безопасности.

В Новосибирской области наблюдается всплеск пожаров с гибелью людей. С 20 декабря количество возгораний увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент погибли уже 16 человек, причём 9 из них — с 1 января.

Самыми тяжёлыми оказались прошедшие сутки. Жильё горело в Карасукском, Барабинском, Мошковском, Ордынском районах, в Чулыме и Искитиме. Более того, пожарные расчёты выезжали на тушение автомобилей в Дзержинском районе Новосибирска и в Каргате. В итоге, шесть погибших.

Губернатор региона Андрей Травников провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что ситуация с пожарами настораживает, необходимо скорректировать противопожарную работу, учитывая, что впереди ещё пять праздничных дней.