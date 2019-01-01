Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

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Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за суткиРубрика: проиcшествия
03.01.2019 15:55
фото с сайта правительства Новосибирской области
Крайне неблагоприятная обстановка сложилась в регионе по пожарной безопасности.
В Новосибирской области наблюдается всплеск пожаров с гибелью людей. С 20 декабря количество возгораний увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент погибли уже 16 человек, причём 9 из них — с 1 января.
Самыми тяжёлыми оказались прошедшие сутки. Жильё горело в Карасукском, Барабинском, Мошковском, Ордынском районах, в Чулыме и Искитиме. Более того, пожарные расчёты выезжали на тушение автомобилей в Дзержинском районе Новосибирска и в Каргате. В итоге, шесть погибших.
Губернатор региона Андрей Травников провёл внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он отметил, что ситуация с пожарами настораживает, необходимо скорректировать противопожарную работу, учитывая, что впереди ещё пять праздничных дней.
Главам муниципальных образований и сельским старостам рекомендовано отойти от формального информирования и профилактики с помощью памяток, ходить по дворам и разговаривать с соседями, напоминать о безопасном обращении с огнём. Ведь в 70% произошедших в последнее время пожаров имела место именно неосторожность при обращении с огнём, и только в 30% — неисправность отопительного оборудования.
Напомним, 1 января в Куйбышеве произошел пожар из-за неосторожности при курении.
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