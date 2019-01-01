Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

фото с сайта губернатора Челябинской области

Разбор завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске продолжается в четыре смены.

МЧС России сообщило об обнаружении тел 37 погибших, судьба ещё четверых пока неизвестна. Родственниками опознаны 22 человека. В региональном правительстве принято решение о выплате с завтрашнего дня 1 млн рублей семьям погибших. Пострадавших тоже ждут денежные выплаты до 500 тысяч рублей.

В целом с начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 43 человека. Спаслись шесть жителей дома, в том числе два ребёнка. Состояние одного из них — чудом выжившего младенца Вани Фокина — оценивается как тяжёлое, но стабильное. Врачи приняли решение пока не оперировать мальчика, а вывести организм из серьёзного обморожения. Самое главное, отмечают медики, мозг ребёнка не пострадал: нет ушиба, кровоизлияний и каких-то повреждений.

Спасатели отмечают, что до сих пор остаётся угроза дальнейшего обрушения части здания. Сотни человек работают на разборе завалов в четыре смены. Уже вывезены на полигон 1500 кубометров строительного мусора.

“Сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов получат ещё два получасовых окна, с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 16.30 для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи, документы”, — сообщает пресс-служба МЧС.