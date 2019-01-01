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Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

Рубрика: проиcшествия

03.01.2019 14:34

фото с сайта губернатора Челябинской области

Разбор завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске продолжается в четыре смены. 

МЧС России сообщило об обнаружении тел 37 погибших, судьба ещё четверых пока неизвестна. Родственниками опознаны 22 человека.  В региональном правительстве принято решение о выплате с завтрашнего дня 1 млн рублей семьям погибших. Пострадавших тоже ждут денежные выплаты до 500 тысяч рублей. 

В целом с начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 43 человека. Спаслись шесть жителей дома, в том числе два ребёнка. Состояние одного из них — чудом выжившего младенца Вани Фокина — оценивается как тяжёлое, но стабильное. Врачи приняли решение пока не оперировать мальчика, а вывести организм из серьёзного обморожения. Самое главное, отмечают медики, мозг ребёнка не пострадал: нет ушиба, кровоизлияний и каких-то повреждений. 

Спасатели отмечают, что до сих пор остаётся угроза дальнейшего обрушения части здания. Сотни человек работают на разборе завалов в четыре смены. Уже вывезены на полигон 1500 кубометров строительного мусора. 

Сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов получат ещё два получасовых окна, с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 16.30 для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи, документы”, — сообщает пресс-служба МЧС. 

Напомним, взрыв газа в панельном 10-этажном доме прогремел рано утром 31 декабря, произошло обрушение седьмого подъезда, в котором находились 48 квартир.

Теги: взрывы МЧС трагедии магнитогорск

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Предложить новость

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В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Бизнес 0 Коммент.

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В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

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01.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

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31.12.2018 Общество 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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