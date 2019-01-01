В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

Лента новостейПредложить новость
Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники
В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнкаРубрика: общество
03.01.2019 08:48
фото с сайта firestock.ru
Лидером по рождённым малышам в первый день года стал Кемерово.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области подсчитал, сколько новых кузбассовцев появилось на свет в первые сутки 2019 года. Мамами стали 43 женщины, из них одна обрела сразу двух дочерей.
“Лидирует по числу рождённых в «новогодние сутки» детей Кемерово — здесь мамами стали 12 женщин, в том числе 8 — в Областном клиническом перинатальном центре. В Новокузнецке — 11 новорождённых, в Прокопьевске — 5, в Ленинске-Кузнецком — 4, в Таштаголе и Гурьевске — по двое детей”, — говорится в сообщении.
Традиционно на свет появилось больше мальчиков: 25 малышей к 19 новорожденным девочкам. В прошлом году соотношение было примерно такое же.
5 января рожениц поздравит и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин. Вручение материальной помощи и медальонов «Рождённому на земле Кузнецкой» состоится в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой.
Напомним, ранее власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники.
Комментарии
Лента новостей
Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное