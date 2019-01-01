В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

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Лидером по рождённым малышам в первый день года стал Кемерово.

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области подсчитал, сколько новых кузбассовцев появилось на свет в первые сутки 2019 года. Мамами стали 43 женщины, из них одна обрела сразу двух дочерей.

“Лидирует по числу рождённых в «новогодние сутки» детей Кемерово — здесь мамами стали 12 женщин, в том числе 8 — в Областном клиническом перинатальном центре. В Новокузнецке — 11 новорождённых, в Прокопьевске — 5, в Ленинске-Кузнецком — 4, в Таштаголе и Гурьевске — по двое детей”, — говорится в сообщении.

Традиционно на свет появилось больше мальчиков: 25 малышей к 19 новорожденным девочкам. В прошлом году соотношение было примерно такое же.