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В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

Рубрика: общество

03.01.2019 08:48

фото с сайта firestock.ru

Лидером по рождённым малышам в первый день года стал Кемерово. 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области подсчитал, сколько новых кузбассовцев появилось на свет в первые сутки 2019 года. Мамами стали 43 женщины, из них одна обрела сразу двух дочерей. 

“Лидирует по числу рождённых в «новогодние сутки» детей Кемерово — здесь мамами стали 12 женщин, в том числе 8 — в Областном клиническом перинатальном центре. В Новокузнецке — 11 новорождённых, в Прокопьевске — 5, в Ленинске-Кузнецком — 4, в Таштаголе и Гурьевске — по двое детей”, — говорится в сообщении. 

Традиционно на свет появилось больше мальчиков: 25 малышей к 19 новорожденным девочкам. В прошлом году соотношение было примерно такое же.  

5 января рожениц поздравит и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин. Вручение материальной помощи и медальонов «Рождённому на земле Кузнецкой» состоится в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой.  

Напомним, ранее власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники.

Теги: дети Кузбасс

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В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

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Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

сегодня 14:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 10:30 Афиша 0 Коммент.

В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

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01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

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В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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