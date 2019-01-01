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В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

Рубрика: общество

03.01.2019 15:26

фото с сайта firestock.ru

Весёлые рождественские гуляния и развлечения обеспечит погода новосибирцам до конца праздничных выходных. 

Морозы в Новосибирской области отступят уже в выходные. Ещё завтра, 4 января, ночью и днём сохранится достаточно морозная погода с температурой воздуха ниже 20 градусов. Однако уже с 5 января столбик термометра начнёт подниматься, ветер сменится на юго-западный, пойдёт снег. 

По данным Гидрометцентра России, днём 6 января в Новосибирске ожидается до -11 градусов, 7 января до -8, а во вторник 8 января ещё теплее — до -6. Во все дни будет идти слабый снег. В первый рабочий день, 9 января, столбик термометра снова опустится до -14 днём и -17 ночью. Такая погода сохранится до конца недели. 

Синоптики также предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях — туманах в утренние часы и сильной гололедице на автомобильных дорогах.

Ранее Сиб.фм рассказывал, где и как с пользой провести длинные новогодние праздники.

Теги: погода Новый год

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В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

сегодня 14:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

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Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

сегодня 12:10 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

сегодня 10:30 Афиша 0 Коммент.

В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

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Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

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Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Травников и Локоть поздравляют новосибирцев с Новым годом

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31.12.2018 Общество 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

30.12.2018 Общество 0 Коммент.

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