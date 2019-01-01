В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

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Весёлые рождественские гуляния и развлечения обеспечит погода новосибирцам до конца праздничных выходных.

Морозы в Новосибирской области отступят уже в выходные. Ещё завтра, 4 января, ночью и днём сохранится достаточно морозная погода с температурой воздуха ниже 20 градусов. Однако уже с 5 января столбик термометра начнёт подниматься, ветер сменится на юго-западный, пойдёт снег.

По данным Гидрометцентра России, днём 6 января в Новосибирске ожидается до -11 градусов, 7 января до -8, а во вторник 8 января ещё теплее — до -6. Во все дни будет идти слабый снег. В первый рабочий день, 9 января, столбик термометра снова опустится до -14 днём и -17 ночью. Такая погода сохранится до конца недели.