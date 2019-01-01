Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

фото с сайта ohotnadzor.nso.ru

В Усть-Тарском районе Новосибирской области правоохранители задержали охотника без разрешения на добычу копытных животных.

Второго января в двух километрах от деревни Зелёная Роща полицией был задержан 44-летний омич по подозрению в браконьерстве. При нём обнаружены две туши косуль, гладкоствольное ружьё с патронами и три ножа. Для охоты мужчина использовал также снегоход “Ямаха”.

“Разрешения на добычу копытных животных у охотника не оказалось. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ("Незаконная охота")”, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отметим, что срок охоты на сибирскую косулю закончился 15 декабря. По данным управления по охране животного мира Новосибирской области, ущерб за самца косули равен 120 тысячам рублей, за самку — 200 тысячам.