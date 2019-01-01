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Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

03.01.2019 12:15

фото с сайта ohotnadzor.nso.ru

В Усть-Тарском районе Новосибирской области правоохранители задержали охотника без разрешения на добычу копытных животных. 

Второго января в двух километрах от деревни Зелёная Роща полицией был задержан 44-летний омич по подозрению в браконьерстве. При нём обнаружены две туши косуль, гладкоствольное ружьё с патронами и три ножа. Для охоты мужчина использовал также снегоход “Ямаха”.  

Разрешения на добычу копытных животных у охотника не оказалось. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ("Незаконная охота")”, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 

Отметим, что срок охоты на сибирскую косулю закончился 15 декабря. По данным управления по охране животного мира Новосибирской области, ущерб за самца косули равен 120 тысячам рублей, за самку — 200 тысячам. 

Напомним, в сентябре суд признал виновными в незаконной охоте двух жителей Новосибирской области, которые также убили косуль. 

Теги: браконьерство охота полиция

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Лента новостей

Предложить новость

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

сегодня 15:26 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

сегодня 14:34 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

сегодня 12:10 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

сегодня 10:30 Афиша 0 Коммент.

В новогодние сутки в Кузбассе родились 44 ребёнка

сегодня 08:48 Общество 0 Коммент.

72 % новосибирцев не считают виртуальный флирт изменой

вчера 11:34 Общество 1 Коммент.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

01.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев оштрафовали за употребление алкоголя в новогоднюю ночь

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев променяли новогоднее застолье на прогулку в центре города

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Власти рассказали, как работают на праздниках новосибирские поликлиники

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска

01.01.2019 Общество 0 Коммент.

Травников и Локоть поздравляют новосибирцев с Новым годом

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам напомнили, как безопасно запускать салюты и петарды

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

31.12.2018 Общество 0 Коммент.

Премьера фильма «Доктор Кто: Решение» пройдёт в первую январскую ночь в Новосибирске

31.12.2018 Афиша 0 Коммент.

Как украсить свой дом к Новому году и впечатлить гостей

30.12.2018 Общество 0 Коммент.

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