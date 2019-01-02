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Хоккеисты «Сибири» уступили «Йокериту» в гостевом матче

Рубрика: общество

04.01.2019 14:00

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Матч регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки завершился неудачно для подопечных Александра Андриевского.

Вчера, 3 января, игроки местного «Йокерита» смогли обыграть новосибирскую «Сибирь», матч завершился со счётом 4:1. Единственную шайбу в ворота соперника сумел забросить Юкка Пельтола.

Это уже третья победа для хоккеистов из Финляндии, в то время как новосибирцы допустили два поражения в пяти последних играх. В результате «Йокерит», имеющий в своём активе 64 очка, занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» же оказалась десятой с 36 очками в таблице Восточной конференции.

Напомним, что «Сибирь» подписала трёхлетний контракт с нападающим Егором Миловзоровым, соглашение с которым ранее действовало до конца апреля 2019 года.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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Хоккеисты «Сибири» уступили «Йокериту» в гостевом матче

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вчера 12:10 Бизнес 0 Коммент.

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01.01.2019 Общество 0 Коммент.

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01.01.2019 Общество 0 Коммент.

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