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Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске
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Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в НовосибирскеРубрика: афиша
04.01.2019 15:08
фото из архива sib.fm
В центре Новосибирска появятся 27 зимних скульптур в рамках традиционного Сибирского фестиваля.
Сегодня, 4 января, в Первомайском сквере стартовал XIX Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Он продлится четыре дня — за это время скульпторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Северска, Бийска, Петрозаводска, Хабаровска, Сочи, Кызыла и других городов изготовят 27 статуй на театральную тему в честь Года театра. Заготовки для скульптур — обитые досками кубы из снега — появились в сквере ещё накануне.
8 января команды скульпторов их наградят памятными знаками и призами, а победитель фестиваля получит Кубок мэра из рук Анатолия Локтя. Награждение пройдёт в 14.00 у главной ёлки на площади Ленина.
Напомним, что Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрами, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Ростову-на-Дону.
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Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске
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