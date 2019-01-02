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Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске

Рубрика: афиша

04.01.2019 15:08

фото из архива sib.fm

В центре Новосибирска появятся 27 зимних скульптур в рамках традиционного Сибирского фестиваля.

Сегодня, 4 января, в Первомайском сквере стартовал XIX Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Он продлится четыре дня — за это время скульпторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Северска, Бийска, Петрозаводска, Хабаровска, Сочи, Кызыла и других городов изготовят 27 статуй на театральную тему в честь Года театра. Заготовки для скульптур — обитые досками кубы из снега — появились в сквере ещё накануне.

8 января команды скульпторов их наградят памятными знаками и призами, а победитель фестиваля получит Кубок мэра из рук Анатолия Локтя. Награждение пройдёт в 14.00 у главной ёлки на площади Ленина.

Напомним, что Новосибирск вошёл в рейтинг городов с лучшими театрами, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Ростову-на-Дону.

Теги: мэр снег фестиваль

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