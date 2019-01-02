Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новосибирске

фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Жуткое ДТП в Заельцовском районе унесло жизнь девушки-пассажирки, сам водитель чудом остался жив.

Вчера вечером, 3 января, на улице Григория Колонды водитель за рулём ВАЗ-21150, двигавшийся с улицы Окружной в сторону Красного проспекта, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия». Удар оказался настолько сильным, что «Жигули» буквально разорвало пополам. Иномарка также получила серьёзные повреждения.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на месте скончалась 25-летняя пассажирка отечественного авто, водитель выжил и был доставлен в больницу с политравмой.

«Также в ДТП пострадал двухлетний ребенок, находившийся в «Шкоде» - мальчика госпитализировали с ушибом бедра», — добавили в ведомстве.

Участники аварии прошли алкотест, который показал отсутствие алкоголя в крови.

Страшные кадры с места аварии начали активно обсуждать в соцсетях. «Любят там хорошенько разогнаться», «На этой улице постоянно жёсткие ДТП», «Как у нас сделают где-то участок хорошей дороги, так на нём гонщики активизируются», — заключили пользователи соцсетей.

Напомним, что в конце декабря в Бердске водитель без прав сбил восьмилетнюю девочку на «зебре».