Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной операции

фото с сайта ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске подвели итоги поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда многоквартирного дома.

Уникальная операция

Вчера, 3 января, спасатели завершили поиск людей и разбор завалов частично рухнувшего десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Всего сотрудники МЧС спасли при помощи специальной высотной техники 24 человека, в том числе 18 человек в первые часы после трагедии.

Как уточняет ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна, операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней. Несмотря на постоянную угрозу обрушения конструкций и стен, спасатели также извлекли из-под обломков многоэтажки тела 39 человек, из них уже опознаны шестеро детей, 12 мужчин и 20 женщин.

«Мы извлекли последнее тело, и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную», — отметил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

В районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники, также велась круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками.

С места происшествия было вывезено около 2 тысяч кубических метров строительных конструкций.

Впрочем, на месте трагедии спасатели продолжили искать домашних животных. По словам Александра Чуприяна, сюда уже направлены специальные бригады. Накануне им удалось достать из-под развалин дома живых попугайчика и кошку.

Спасение младенца

За жизнь чудом выжившего под завалами десятимесячного мальчика Вани Фокина, тем временем, продолжают бороться московские врачи. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и серьёзные обморожения, поскольку младенец провёл под обломками почти двое суток, пока его не обнаружили сотрудники МЧС.

Как уточняет Минздрав, его состояние оценивается, как «стабильное с некоторыми улучшениями». Некоторые лабораторные показатели сумели нормализоваться.

«Ночь ребёнок провёл спокойно», — добавили в ведомстве.

Социальная помощь

Также вчера начались выплаты материальной помощи пострадавшим в магнитогорской трагедии. В настоящее время, как отметили в администрации Магнитогорска, в списке значатся 98 человек, однако его формирование всё ещё продолжается.

«На каждого погибшего члена семьи выплачивается материальная помощь в размере одного миллиона рублей», — пояснила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова.

Собственникам пострадавших в результате взрыва однокомнатных квартир будет выплачено по 300 тысяч рублей, двухкомнатных и трёхкомнатных – по 400 и 500 тысяч рублей соответственно. В качестве компенсации за утрату имущества каждый член семьи также получит по 10 тысяч рублей.

Пока выплаты получили 24 человека на сумму более 5,2 млн рублей.

Сегодня, 4 января, в Магнитогорске и области пройдут похороны первых шести погибших. Ещё 10 человек будут похоронены до 7 января.

Информация обновляется.

Напомним, что взрыв газа в магнитогорской многоэтажке прогремел ранним утром 31 декабря, в результате чего произошло обрушение седьмого подъезда, где проживали 120 человек.