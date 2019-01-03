Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

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Новосибирские общественники встали на защиту уникального дома-коммуны, построенного в начале прошлого века, которому, по их словам, грозит исчезновение.

Сообщение о готовящихся одиночных пикетах у здания по улице Каменская, 18 распространил в «Фейсбуке» историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович. Он же рассказал, что попытался узнать у собственника объекта о дальнейшей судьбе здания, которое является образцом редкой для Новосибирска архитектуры эпохи конструктивизма и представляет собой дом коммунального типа, однако получить ответ ему не удалось. Тем временем, дом уже обнесли забором, вбили сваи и готовят к сносу — эту информацию Олегу Викторовичу сообщили на стройплощадке.

«Это порождает обоснованные подозрения жителей Новосибирска о злонамеренном развитии событий по этому уникальному объекту, который при грамотной реконструкции и реставрации может ещё долгие годы украшать наш родной город», — указывается в обращении.

Пикеты намечены на сегодня, 5 января, в 12.00. Впрочем, некоторые общественники уверены, что снос здания может начаться в любое время, а потому намерены приехать к нему ранним утром.

«Как бы не получилось, как с «Отдыхом», который в 2 ночи начали сносить», — отозвались новосибирцы в соцсетях.

Дом на углу Чаплыгина и Каменской был построен в 1930 году для 238 жильцов — планировалось, что его займут рабочие пищевой и деревообделочной промышленности "Рабочая пятилетка". В здании не предполагалось детских комнат или кухонь, поскольку быт в нём должен был стать общим. При этом проектом предусматривалась развитая система обслуживания — прачечная, столовая, детский сад. Однако в том же году ЦК ВКП(б) опубликовала постановление, в котором осуждалось форсированное обобществление быта как "вредный левый уклон". В результате строительство домов-коммун в Новосибирске прекратилось, а жилой корпус "Рабочей пятилетки" превратился в обычный многоквартирный дом.

Памятником архитектуры здание не является, однако внесено в список объектов, рекомендованных к присвоению этого статуса.

Напомним, что в августе здание кинотеатра «Металлист» было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, несмотря на это собственник продолжил работы по его демонтажу — теперь судьбу этого полуразрушенного здания решит государственная историко-культурная экспертиза.