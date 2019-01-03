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Сборная России поборется за третье место в чемпионате мира по хоккею

Рубрика: общество

05.01.2019 16:29

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Шайба, забитая уроженцем Новосибирска Григорием Денисенко в матче со сборной США, не помогла россиянам пройти в финал.

Матч, который состоялся в Ванкувере в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США, завершился в пользу последних. Единственный гол в пользу России на 34-й минуте забил Григорий Денисенко, американцы ответили двумя шайбами — их забросили Оливер Вальстрем (15-я минута) и Александр Хмелевский (25-я минута).

Теперь сборную России ожидает матч со швейцарцами за «бронзу» — игра пройдёт в ночь с 5 на 6 января.

В составе сборной России играют два хоккеиста «Сибири» — защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков. Последний, кстати, отличился в противостоянии с американцами и забросил шайбу, однако судьи не засчитали её, поскольку та залетела в ворота от конька хоккеиста. Илью Морозова признали лучшим защитником молодёжной сборной России на чемпионате мира.

Напомним, что накануне матч регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки с командой «Йокерит» завершился неудачно для «Сибири».

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

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03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Житель Омска незаконно убил косуль под Новосибирском

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак

03.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

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03.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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03.01.2019 Общество 0 Коммент.

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02.01.2019 Общество 1 Коммент.

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