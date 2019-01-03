Сборная России поборется за третье место в чемпионате мира по хоккею

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Шайба, забитая уроженцем Новосибирска Григорием Денисенко в матче со сборной США, не помогла россиянам пройти в финал.

Матч, который состоялся в Ванкувере в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США, завершился в пользу последних. Единственный гол в пользу России на 34-й минуте забил Григорий Денисенко, американцы ответили двумя шайбами — их забросили Оливер Вальстрем (15-я минута) и Александр Хмелевский (25-я минута).

Теперь сборную России ожидает матч со швейцарцами за «бронзу» — игра пройдёт в ночь с 5 на 6 января.

В составе сборной России играют два хоккеиста «Сибири» — защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков. Последний, кстати, отличился в противостоянии с американцами и забросил шайбу, однако судьи не засчитали её, поскольку та залетела в ворота от конька хоккеиста. Илью Морозова признали лучшим защитником молодёжной сборной России на чемпионате мира.

Напомним, что накануне матч регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки с командой «Йокерит» завершился неудачно для «Сибири».