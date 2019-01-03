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Сборная России поборется за третье место в чемпионате мира по хоккеюРубрика: общество
05.01.2019 16:29
фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"
Шайба, забитая уроженцем Новосибирска Григорием Денисенко в матче со сборной США, не помогла россиянам пройти в финал.
Матч, который состоялся в Ванкувере в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США, завершился в пользу последних. Единственный гол в пользу России на 34-й минуте забил Григорий Денисенко, американцы ответили двумя шайбами — их забросили Оливер Вальстрем (15-я минута) и Александр Хмелевский (25-я минута).
Теперь сборную России ожидает матч со швейцарцами за «бронзу» — игра пройдёт в ночь с 5 на 6 января.
В составе сборной России играют два хоккеиста «Сибири» — защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков. Последний, кстати, отличился в противостоянии с американцами и забросил шайбу, однако судьи не засчитали её, поскольку та залетела в ворота от конька хоккеиста. Илью Морозова признали лучшим защитником молодёжной сборной России на чемпионате мира.
Напомним, что накануне матч регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки с командой «Йокерит» завершился неудачно для «Сибири».
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Лента новостей
Сборная России поборется за третье место в чемпионате мира по хоккею
Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными
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Новосибирская “Сибирь” подписала трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым
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