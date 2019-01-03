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Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Рубрика: проиcшествия

05.01.2019 13:15

фото с сайта Следственного комитета РФ

Несмотря на завершение поисково-спасательной операции, работа следователей на месте полуразрушенного жилого дома продолжается.

Следственный комитет отчитался

Вчера, 4 января, следователи завершили осмотр частей завала пострадавшего в результате взрыва жилого дома по ул. Карла Маркса в Магнитогорске.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении, опубликованном сайте Следственного комитета России.

Это уже второй раз, когда следователи заявляют об отсутствии на месте происшествия следов взрывчатки. Ранее эту версию, активно распространявшуюся в соцсетях и мессенджерах, исключили 2 января.

Единственной версией случившегося по-прежнему остаётся взрыв бытового газа.

Режим чрезвычайной ситуации

В Челябинской области, спустя четыре дня после трагедии, был снят режим чрезвычайной ситуации. Однако самого Магнитогорска это не коснулось.

"Режим ЧС регионального уровня снимается, режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется", — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Материальная помощь пострадавшим

Пострадавшие в происшествии получат досрочные пенсии — так заявила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Сейчас в Магнитогорске ведётся процесс восстановления документов, которые были утрачены во время взрыва дома. Поэтому, по словам Татьяны Никитиной, никаких проблем» с выплатой пособий для пострадавших не возникнет.

«Есть поручение выплатить пенсии всем досрочно, и эти выплаты практически всем уже осуществляются», — приводит слова министра РИА Новости.

Мемориал в честь погибших

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, на месте наиболее разрушенных седьмого и восьмого подъездов появится мемориал в честь погибших, после того, как  оставшиеся строительные конструкции будут демонтированы.

Также губернатор поставил задачу управляющей компании восстановить подачу тепла в доме.

«Специалисты проведут полное техническое обследование уцелевших подъездов. Пятый и шестой подъезды требуют оперативного ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что вчера завершился разбор завалов и поиск людей под обломками жилого многоквартирного дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв.

Теги: взрывы магнитогорск трагедия

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