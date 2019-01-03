Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

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Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрываРубрика: проиcшествия
05.01.2019 13:15
фото с сайта Следственного комитета РФ
Несмотря на завершение поисково-спасательной операции, работа следователей на месте полуразрушенного жилого дома продолжается.
Следственный комитет отчитался
Вчера, 4 января, следователи завершили осмотр частей завала пострадавшего в результате взрыва жилого дома по ул. Карла Маркса в Магнитогорске.
«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении, опубликованном сайте Следственного комитета России.
Это уже второй раз, когда следователи заявляют об отсутствии на месте происшествия следов взрывчатки. Ранее эту версию, активно распространявшуюся в соцсетях и мессенджерах, исключили 2 января.
Единственной версией случившегося по-прежнему остаётся взрыв бытового газа.
Режим чрезвычайной ситуации
В Челябинской области, спустя четыре дня после трагедии, был снят режим чрезвычайной ситуации. Однако самого Магнитогорска это не коснулось.
"Режим ЧС регионального уровня снимается, режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется", — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Материальная помощь пострадавшим
Пострадавшие в происшествии получат досрочные пенсии — так заявила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
Сейчас в Магнитогорске ведётся процесс восстановления документов, которые были утрачены во время взрыва дома. Поэтому, по словам Татьяны Никитиной, никаких проблем» с выплатой пособий для пострадавших не возникнет.
«Есть поручение выплатить пенсии всем досрочно, и эти выплаты практически всем уже осуществляются», — приводит слова министра РИА Новости.
Мемориал в честь погибших
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, на месте наиболее разрушенных седьмого и восьмого подъездов появится мемориал в честь погибших, после того, как оставшиеся строительные конструкции будут демонтированы.
Также губернатор поставил задачу управляющей компании восстановить подачу тепла в доме.
«Специалисты проведут полное техническое обследование уцелевших подъездов. Пятый и шестой подъезды требуют оперативного ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что вчера завершился разбор завалов и поиск людей под обломками жилого многоквартирного дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв.
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