В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

фото со страницы Константина Голодяева в "Фейсбуке"

Новосибирским общественникам не удалось защитить уникальный дом-коммуну, построенный более 90 лет назад — сегодня на площадку прибыла спецтехника, которая начала его демонтаж.

Новосибирск, судя по всему, лишится ещё одного образца конструктивизма — сегодня ранним утром, 5 января, компания-субподрядчик начала снос дома по улице Каменской, 18. Памятником архитектуры это здание не является, однако оно внесено в список объектов, рекомендованных к присвоению статуса. Как сообщил у себя в «Фейсбуке» видеоблогер Тимур Ханов, здание 1930 года постройки представляет собой дом-коммуну, который создавался как символ нового быта — социалистического, а не капиталистического.

На площадке возле дома, тем временем, проходит серия одиночных пикетов — общественники и новосибирцы пришли сюда с плакатами «Мы имеем право на историческую память», «За дом-коммуну», «Спасём наше наследие». На месте также работает полиция, которая выяснила, что разрешительные документы на снос дома у компании имеются, после чего строители возобновили демонтажные работы.

Дом-коммуна был внесён в план приватизации в прошлом году, а после, по словам Тимура Ханова, попал в частные руки. Если ранее, как отметил новосибирский краевед Константин Голодяев, в здании планировалось создание арт-центра, то теперь судьба освободившегося участка неизвестна.

Напомним, что накануне Нового года здание обнесли забором и пригнали сюда спецтехнику — это не прошло мимо общественников и историков, которые забили тревогу, побоявшись повторения истории бывшего кинотеатра "Металлист".