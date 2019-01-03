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В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

Рубрика: общество

05.01.2019 14:42

фото со страницы Константина Голодяева в "Фейсбуке"

Новосибирским общественникам не удалось защитить уникальный дом-коммуну, построенный более 90 лет назад — сегодня на площадку прибыла спецтехника, которая начала его демонтаж.

Новосибирск, судя по всему, лишится ещё одного образца конструктивизма — сегодня ранним утром, 5 января, компания-субподрядчик начала снос дома по улице Каменской, 18. Памятником архитектуры это здание не является, однако оно внесено в список объектов, рекомендованных к присвоению статуса. Как сообщил у себя в «Фейсбуке» видеоблогер Тимур Ханов, здание 1930 года постройки представляет собой дом-коммуну, который создавался как символ нового быта — социалистического, а не капиталистического.

На площадке возле дома, тем временем, проходит серия одиночных пикетов — общественники и новосибирцы пришли сюда с плакатами «Мы имеем право на историческую память», «За дом-коммуну», «Спасём наше наследие». На месте также работает полиция, которая выяснила, что разрешительные документы на снос дома у компании имеются, после чего строители возобновили демонтажные работы.

Дом-коммуна был внесён в план приватизации в прошлом году, а после, по словам Тимура Ханова, попал в частные руки. Если ранее, как отметил новосибирский краевед Константин Голодяев, в здании планировалось создание арт-центра, то теперь судьба освободившегося участка неизвестна.

Напомним, что накануне Нового года здание обнесли забором и пригнали сюда спецтехнику — это не прошло мимо общественников и историков, которые забили тревогу, побоявшись повторения истории бывшего кинотеатра "Металлист".

 

Теги: архитектура памятники снос

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В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

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сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске

вчера 15:08 Афиша 0 Коммент.

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Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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03.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

Интерактивная выставка и квесты ждут горожан на праздниках в новосибирском музее

03.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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03.01.2019 Общество 0 Коммент.

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02.01.2019 Общество 0 Коммент.

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02.01.2019 Общество 1 Коммент.

Неосторожность при курении могла стать причиной пожара в жилом доме в Куйбышеве

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