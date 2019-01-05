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Милонов прочитал рэп в защиту «запрещённых» музыкантов

Рубрика: общество

06.01.2019 13:30

стоп-кадр видео на YouTube-канале CHAIN YourLife

Депутат Госдумы Виталий Милонов исполнил рэп-композицию, призывающую не запрещать выступления российских молодёжных групп.

На YouTube появилось видео с клипом депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Народный избранник выступил с неожиданной рэп-композицией «Я буду петь свою музыку».

В своей песне Милонов сообщает, что он против запрета выступлений артистов. Поводом для такого заявления стала недавняя волна отмены концертов некоторых рок- и рэп-групп в России.

«Опять этих рэперов щемят, надо пойти разобраться», — говорит Милонов в начале видеоклипа.

Депутат также выступил в защиту рэп-баттлов. При этом Милонов отмечает, что он против песен «про геев или наркоманов».

«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить, я хочу видеть факты. Не хочу рэп про геев или про наркоманов. Дальше пой свою музыку, но следи за базаром», — читает Милонов.

Напомним, в конце ноября в Новосибирске отменили концерт московской группы IC3PEAK.

Теги: музыка видео Госдума

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