Россияне завоевали бронзу на чемпионате мира по хоккею

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Россияне завоевали бронзу на чемпионате мира по хоккеюРубрика: общество
06.01.2019 10:27
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
Молодёжная сборная России по хоккею завоевала третье место на чемпионате мира – отечественные спортсмены обыграли команду Швейцарии.
Борьба за третье место чемпионата мира по хоккею прошла в канадском Ванкувере в ночь на 6 января. Игра между командой Швейцарии и молодёжной сборной России завершилась со счётом 5:2 в пользу последней.
В числе отличившихся россиян — Никита Шашков, который выступает в КХЛ за команду «Сибирь», — он забил гол на 14-й минуте матча. В составе российской сборной играет ещё один воспитанник новосибирского клуба – Илья Морозов.
Шайбы в ворота противника также отправили Кирилл Слепец и Клим Костин.
Напомним, накануне сборная России не смогла пройти в финал, отдав победу команде США.
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Лента новостей
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