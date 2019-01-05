Россияне завоевали бронзу на чемпионате мира по хоккею

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Молодёжная сборная России по хоккею завоевала третье место на чемпионате мира – отечественные спортсмены обыграли команду Швейцарии.

Борьба за третье место чемпионата мира по хоккею прошла в канадском Ванкувере в ночь на 6 января. Игра между командой Швейцарии и молодёжной сборной России завершилась со счётом 5:2 в пользу последней.

В числе отличившихся россиян — Никита Шашков, который выступает в КХЛ за команду «Сибирь», — он забил гол на 14-й минуте матча. В составе российской сборной играет ещё один воспитанник новосибирского клуба – Илья Морозов.

Шайбы в ворота противника также отправили Кирилл Слепец и Клим Костин.

Напомним, накануне сборная России не смогла пройти в финал, отдав победу команде США.