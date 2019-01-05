Вызволенный из-под завалов в Магнитогорске малыш стал самостоятельно дышать

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Ребёнок, которого вытащили из-под завалов взорвавшегося дома, идёт на поправку – он начал дышать без искусственной вентиляции лёгких.

Врачи оказывают помощь десятимесячному Ване Фокину – малыша достали из-под обломков обрушившегося дома в Магнитогорске 1 января. Ребёнка, пролежавшего под завалами больше суток, отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В медучреждении у него диагностировали черепно-мозговую травму и обморожения.

Как сообщили в Минздраве РФ, за прошедшие сутки Ване произвели экстубацию, и теперь он дышит самостоятельно при помощи кислородной поддержки.

«Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное», — сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Малыша нашли по плачу. Место, где мог находиться мальчик, показал его отец. Мама Вани вместе с другим ребёнком сумела выбраться из-под обломков самостоятельно.

Напомним, 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошёл взрыв. Из-за обрушения погибли 39 человек.