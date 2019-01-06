Чакоанские мары стали родителями в Новосибирском зоопарке

Милые зверьки, похожие на зайцев, в зоопарке им. Р. Шило стали родителями уже во второй раз.

Пользователь YouTube Анна Новикова добавила новое видео, на котором краснокнижные зверьки прогуливаются с детёнышами. Малыши весьма пугливы, прячутся за камни, жмутся к маме. Внешне они схожи с зайчатами, только имеют более короткие уши. Рождаются мары весом всего в 200 граммов, но уже полностью активны и готовы спасаться бегством в случае опасности.

В дикой природе область распространения вида охватывает территорию Гран-Чако на юго-востоке Южной Америки (Аргентина, Боливия и Парагвай). И хотя мары относятся к грызунам, они в отличие от сородичей образуют одну пару на всю жизнь. Детёныши живут с родителями долго, по несколько лет, поэтому группа чаще всего состоит всего из одной семьи с малышами двух-трех поколений.

Эта пара в новосибирский зоопарк приехала в 2017 году из московского зверинца и тогда же дала потомство. Теперь посетители могут полюбоваться на новых малышей. Зоологи отмечают, что в зоопарках мары стали появляться совсем недавно, например, в Москву они приехали только в 2014 году.

Напомним, в декабре сразу несколько пар приматов стали родителями, чем весьма удивили работников зоопарка.