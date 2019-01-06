Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

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Средства на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания поступят из федерального бюджета.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2019 году субвенций бюджетам субъектов федерации на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Всего в регионы будет направлено более 31,3 млрд рублей. Новосибирская область может рассчитывать на 617,1 млн рублей.

Более одного миллиарда получат Татарстан, Московская и Свердловская области, Краснодарский край и город Санкт-Петербург. Самая большая субвенция у столицы — 4,5 млрд рублей. Больше всего федеральных средств из регионов Сибири получит Красноярский край — 899,7 млн рублей, меньше всего Томская область — 239 миллионов.