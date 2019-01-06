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04.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

Рубрика: общество

07.01.2019 13:52

фото с сайта firestock.ru

Средства на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания поступят из федерального бюджета. 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2019 году субвенций бюджетам субъектов федерации на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Всего в регионы будет направлено более 31,3 млрд рублей. Новосибирская область может рассчитывать на 617,1 млн рублей. 

Более одного миллиарда получат Татарстан, Московская и Свердловская области, Краснодарский край и город Санкт-Петербург. Самая большая субвенция у столицы — 4,5 млрд рублей. Больше всего федеральных средств из регионов Сибири получит Красноярский край — 899,7 млн рублей, меньше всего Томская область — 239 миллионов. 

Напомним, в августе прошлого года Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с острой нехваткой лекарств

Теги: здоровье медицина льготы

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Лента новостей

Предложить новость

"Сибирь" в гостевом матче проиграла ХК "Сочи"

вчера 22:16 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

вчера 10:37 Общество 0 Коммент.

Отдых в стиле рождества: музей народной иконы в Новосибирской области

вчера 10:32 Афиша 0 Коммент.

Вызволенный из-под завалов в Магнитогорске малыш стал самостоятельно дышать

06.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

06.01.2019 Общество 0 Коммент.

Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере

06.01.2019 Общество 0 Коммент.

Россияне завоевали бронзу на чемпионате мира по хоккею

06.01.2019 Общество 0 Коммент.

Сборная России поборется за третье место в чемпионате мира по хоккею

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске

04.01.2019 Афиша 0 Коммент.

Хоккеисты «Сибири» уступили «Йокериту» в гостевом матче

04.01.2019 Общество 0 Коммент.

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