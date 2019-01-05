Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Всего сутки понадобились сотрудникам правоохранительным органов для розыска преступника и заказчика.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 30 декабря: в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина. Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СКР сразу же было возбуждено уголовное дело, начался розыск преступника. Правоохранителям оказалось достаточно собранных улик и опроса свидетелей происшествия, чтобы уже в 4.00 утра 31 декабря задержать исполнителя и заказчика.

Выяснилось, что 34-летний новосибирец решил убить бизнес-партнера, для этого обратился к 19-летнему парню, который недавно вернулся из армии. За “работу” исполнитель должен был получить автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Заказчик предоставил фото жертвы, подробно рассказал распорядок дня и маршруты передвижения.

Исполнитель поджидал жертву у дома на ул. Тверской, напал сзади, нанёс несколько ударов ножом в шею и голову жертвы и скрылся. Уже через несколько часов оперативники получили полную информацию об убийце и задержали его в квартире по ул. Серафимовича. Позже в полиции оказался и заказчик, который находился в своей квартире и не скрывался. В настоящее время оба подозреваемых арестованы. Следствие продолжает сбор доказательств.