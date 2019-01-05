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Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Рубрика: проиcшествия

07.01.2019 11:11

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Всего сутки понадобились сотрудникам правоохранительным органов для розыска преступника и заказчика. 

Сообщение о преступлении поступило в полицию 30 декабря: в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина. Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СКР сразу же было возбуждено уголовное дело, начался розыск преступника. Правоохранителям оказалось достаточно собранных улик и опроса свидетелей происшествия, чтобы уже в 4.00 утра 31 декабря задержать исполнителя и заказчика. 

Выяснилось, что 34-летний новосибирец решил убить бизнес-партнера, для этого обратился к 19-летнему парню, который недавно вернулся из армии. За “работу” исполнитель должен был получить автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Заказчик предоставил фото жертвы, подробно рассказал распорядок дня и маршруты передвижения. 

Исполнитель поджидал жертву у дома на ул. Тверской, напал сзади, нанёс несколько ударов ножом в шею и голову жертвы и скрылся. Уже через несколько часов оперативники получили полную информацию об убийце и задержали его в квартире по ул. Серафимовича. Позже в полиции оказался и заказчик, который находился в своей квартире и не скрывался. В настоящее время оба подозреваемых арестованы. Следствие продолжает сбор доказательств.   

Напомним, в мае 2018 года бизнесмена, готовившего убийство партнёра, освободили от наказания.

Теги: убийство МВД

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Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

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04.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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04.01.2019 Общество 0 Коммент.

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03.01.2019 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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