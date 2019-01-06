Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

В 2018 году в список стран-экспортёров животноводческой продукции и товаров из Новосибирской области добавились Индия, Польша и Малайзия.

С территории региона в прошлом году экспортировано в страны дальнего и ближнего зарубежья более 11 тысяч тонн продукции и сырья животного происхождения, более 300 тысяч яиц, 6,6 тысяч голов животных и птиц. Расширена география поставок с 17 до 21 страны.

“Темп роста объемов экспортных поставок по сравнению с 2017 годом сохранен на прежнем уровне. Однако, изменилась структура поставок в связи с увеличением экспорта рыбы, сырья животного происхождения и уменьшением вывоза молочной продукции, кормов и живых животных”, - сообщает Россельхознадзор.

Импорт на территорию региона составил более 230 тонн продукции животного происхождения, кормов и лекарств, 97 тысяч пушно-меховых изделий. В частности, на территорию Новосибирской области ввозится молоко сухое из Ирана, пушно-меховое сырье из Канады, Дании, Финляндии, корма и кормовые добавки, лекарственные средства из Китая, Италии, Франции, Германии, а также зоопарковые животные.

Помимо ветеринарного контроля ввозимых и вывозимых товаров проводились мероприятия по предотвращению незаконного ввоза и оборота продукции животного происхождения. Совместно с сотрудниками региональных органов МВД РФ, Пограничного управления ФСБ России, таможни и государственного автодорожного надзора на железнодорожных станциях, трассах, в том числе в Карасукском районе, граничащим с Казахстаном, выявлено 43 нарушения ветеринарного законодательства РФ. Кроме того, в ходе проведения контрольно-профилактических мероприятий была изъята и уничтожена санкционная продукция весом более 50 кг.

Напомним, в декабре впервые свыше 300 тонн ячменя прошло фитосанитарную проверку и отправилось на продажу в Корею.