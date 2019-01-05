Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

фото с сайта новосибирской митрополии

Накануне праздника Рождества Христова владыка Никодим возглавил всенощное бдение в главном соборе новосибирской епархии.

Сотни прихожан приняли в Сочельник и принимают до сих пор храмы Новосибирска. 7 января в полночь митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию в честь великого двунадесятого праздника Рождества Христова. В эту ночь, как и два тысячелетия назад, принято преподносить дары к подножию яслей с богомладенцем. Митрополит отметил, что важны вовсе не материальные подарки.

“Дары, которых ждет от нас Господь, приобретаются не богатством, но усилиями искреннего, любящего и благодарного сердца. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В холодном мире, где господствует гордыня и взаимное отчуждение, да будет церковь наша местом тепла, праведности и добротолюбия”, — обратился к прихожанам Никодим.

Верующие, которые не присутствовали в храмах, могли посмотреть прямую трансляцию как из Вознесенского собора, так и из Храма Христа Спасителя в Москве. К слову, в Москву отправился руководитель Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих, переводчик жестового языка, эксперт Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального ОЦБСС РПЦ Николай Соколов, чтобы осуществлять сурдоперевод.

Сегодня во Дворце культуры железнодорожников пройдут Рождественские елки для детей и молодежи. Первая состоялась в 10.00, затем в 12.30 пройдет праздник для детей среднего и старшего школьного возраста, в 16.00 – праздник для молодежи.

Накануне рождественских торжеств митрополит встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Руководители города и области подчеркнули, что митрополия всегда тесно сотрудничала с властями в деле воспитания молодежи, нравственного просвещения и патриотизма. Владыка Никодим выразил уверенность, что совместная работа продолжится и также будет плодотворной.