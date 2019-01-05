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Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

Рубрика: общество

07.01.2019 10:37

фото с сайта новосибирской митрополии

Накануне праздника Рождества Христова владыка Никодим возглавил всенощное бдение в главном соборе новосибирской епархии.  

Сотни прихожан приняли в Сочельник и принимают до сих пор храмы Новосибирска. 7 января в полночь митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию в честь великого двунадесятого праздника Рождества Христова. В эту ночь, как и два тысячелетия назад, принято преподносить дары к подножию яслей с богомладенцем. Митрополит отметил, что важны вовсе не материальные подарки. 

“Дары, которых ждет от нас Господь, приобретаются не богатством, но усилиями искреннего, любящего и благодарного сердца. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В холодном мире, где господствует гордыня и взаимное отчуждение, да будет церковь наша местом тепла, праведности и добротолюбия”, — обратился к прихожанам Никодим. 

Верующие, которые не присутствовали в храмах, могли посмотреть прямую трансляцию как из Вознесенского собора, так и из Храма Христа Спасителя в Москве. К слову, в Москву отправился руководитель Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих, переводчик жестового языка, эксперт Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального ОЦБСС РПЦ Николай Соколов, чтобы осуществлять сурдоперевод.  

Сегодня во Дворце культуры железнодорожников пройдут Рождественские елки для детей и молодежи. Первая состоялась в 10.00, затем в 12.30 пройдет праздник для детей среднего и старшего школьного возраста, в 16.00 – праздник для молодежи.  

Накануне рождественских торжеств митрополит встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Руководители города и области подчеркнули, что митрополия всегда тесно сотрудничала с властями в деле воспитания молодежи, нравственного просвещения и патриотизма. Владыка Никодим выразил уверенность, что совместная работа продолжится и также будет плодотворной. 

Напомним, митрополит Никодим был назначен руководителем Новосибирской митрополии решением Священного Синода в декабре.

Теги: церковь рождество

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Предложить новость

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

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В Коченёво при пожаре погибли два человека

сегодня 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

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Отдых в стиле рождества: музей народной иконы в Новосибирской области

сегодня 10:32 Афиша 0 Коммент.

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Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске начался снос очередного образца конструктивизма

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре города

05.01.2019 Общество 0 Коммент.

Ледовые мастера изготовят снежные скульптуры к Году театра в Новосибирске

04.01.2019 Афиша 0 Коммент.

Хоккеисты «Сибири» уступили «Йокериту» в гостевом матче

04.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске к Рождеству потеплеет до -7 градусов

03.01.2019 Общество 0 Коммент.

Трагедия в Магнитогорске: найдены тела 37 человек

03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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