"Сибирь" в гостевом матче проиграла ХК "Сочи"

фото с официальной страницы ХК "Сибирь" во "Вконтакте"

Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" в гостевом матче с хоккейном клубом "Сочи" уступил со счетом 5-3.

В первом периоде сибиряки взяли инициативу на себя и забили первый гол. На 11-й минуте отличился Виктор Комаров.Однако уже во втором периоде сочинцы буквально с интервалом в 24 секунды забили сразу две шайбы.

Третий период "Сибирь" начала в меньшинстве. Сочинцы вели себя агрессивно, и с интервалом в несколько секунд забили третью и четвертую шайбу. Комментаторы отмечают, что в обороне творился бардак. Дэнни Тэйлору приходилось отдуваться за всех. В новом году "Сибирь" играет очень плохо.

Пятую шайбу в третьем периоде "Сибирь" пропустила, играв в большинстве. Затем игроки активизировались и забили подряд практически две шайбы подряд, выведя счет на уровень 5 — 3 в пользу сочинцев. Но до конца третьего периоде не смогли изменить ситуацию.

Напомним, ХК «Сибирь» завершил год крупной победой в матче чемпионата КХЛ.