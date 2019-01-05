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В Коченёво при пожаре погибли два человека

Рубрика: проиcшествия

07.01.2019 11:39

Огонь вспыхнул в доме на двух хозяев по ул. Народной. 

Сообщение о пожаре поступило в два часа ночи 7 января. К моменту приезда первого пожарного расчета из пристройки к квартире №1 шел густой дым. На тушение привлекались 5 единиц техники и 22 человека. Через 45 минут возгорание было ликвидировано. Огонь уничтожил пристройку, в которой располагалась бойлерная и кухня. Квартира №2 не пострадала. 

“После тушения пожара в жилом доме обнаружены тела 54-летнего мужчины и 50-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки”, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области, которое проводит уголовно-процессуальную проверку.  

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По их результатам будет принято дальнейшее решение.  

Напомним, в Новосибирской области наблюдается всплеск пожаров с гибелью людей. 

Теги: пожар МЧС

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Предложить новость

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В Коченёво при пожаре погибли два человека

сегодня 11:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:32 Афиша 0 Коммент.

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Свечи, орехи и ель: какой подарок уместен в Рождество

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

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05.01.2019 Общество 0 Коммент.

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04.01.2019 Общество 0 Коммент.

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03.01.2019 Общество 0 Коммент.

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03.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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