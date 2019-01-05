В Коченёво при пожаре погибли два человека

Сообщение о пожаре поступило в два часа ночи 7 января. К моменту приезда первого пожарного расчета из пристройки к квартире №1 шел густой дым. На тушение привлекались 5 единиц техники и 22 человека. Через 45 минут возгорание было ликвидировано. Огонь уничтожил пристройку, в которой располагалась бойлерная и кухня. Квартира №2 не пострадала.