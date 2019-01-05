В Коченёво при пожаре погибли два человека

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В Коченёво при пожаре погибли два человекаРубрика: проиcшествия
07.01.2019 11:39
Огонь вспыхнул в доме на двух хозяев по ул. Народной.
Сообщение о пожаре поступило в два часа ночи 7 января. К моменту приезда первого пожарного расчета из пристройки к квартире №1 шел густой дым. На тушение привлекались 5 единиц техники и 22 человека. Через 45 минут возгорание было ликвидировано. Огонь уничтожил пристройку, в которой располагалась бойлерная и кухня. Квартира №2 не пострадала.
“После тушения пожара в жилом доме обнаружены тела 54-летнего мужчины и 50-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки”, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области, которое проводит уголовно-процессуальную проверку.
Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По их результатам будет принято дальнейшее решение.
Напомним, в Новосибирской области наблюдается всплеск пожаров с гибелью людей.
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Лента новостей
В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий
В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
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