В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

Сотрудник музея Юрий Лобанов на своей странице в Facebook заявил, что музей Новосибирска готов стать официальным инициатором работы для утверждения списка новосибирских исторических зданий, которым может быть присвоен охранный статус памятника истории или архитектуры. По его утверждению, ранее некоторые здания этот статус имели, но были лишены в двухтысячных без оснований.

В рабочую группу должны войти историки, архитекторы, общественники, депутаты, которым небезразлична судьба исторического Новосибирска. Предполагается, что вместе со списком будет подготовлено коллективное обращение во все инстанции, вплоть до президента страны.