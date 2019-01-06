В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

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В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданийРубрика: культура
07.01.2019 13:17
ФОТО С САЙТА YOUTUBE
Музей Новосибирска предлагает взять на особый контроль судьбу строений, которым не присвоен статус памятника истории.
Сотрудник музея Юрий Лобанов на своей странице в Facebook заявил, что музей Новосибирска готов стать официальным инициатором работы для утверждения списка новосибирских исторических зданий, которым может быть присвоен охранный статус памятника истории или архитектуры. По его утверждению, ранее некоторые здания этот статус имели, но были лишены в двухтысячных без оснований.
В рабочую группу должны войти историки, архитекторы, общественники, депутаты, которым небезразлична судьба исторического Новосибирска. Предполагается, что вместе со списком будет подготовлено коллективное обращение во все инстанции, вплоть до президента страны.
Поводом для создания рабочей группы стал снос очередного 90-летнего дома в областном центре — “ЖАКТ Пятилетка”. Дом-коммуна был образцом конструктивизма, как и кинотеатр “Металлист”. Но на кинотеатр документы успели оформить и остановить снос (здание лишилось лишь части стены и кровли), ЖАКТ же больше не существует.
Напомним, в последние годы Новосибирск лишился нескольких известных зданий, таких как клуб “Отдых”, Дом спорта, дом Льва Лапшина. Немало зданий находятся под угрозой исчезновения, считают архитекторы, особенно те же образцы конструктивизма в центре Новосибирска.
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