Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

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Пропавшую новосибирскую девочку нашли в ОмскеРубрика: общество
08.01.2019 13:30
фото с сайта ГУ МВД по НСО
15-летнюю школьницу искали со 2 января.
Виктория Щ. ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска, на её поиски были брошены силы полиции. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что девочка может находиться в Омске. Ориентировка с приметами школьницы незамедлительно была передана в соседний регион.
“В результате проведённых мероприятий пропавшая была найдена сотрудниками полиции в городе Омске. Девушка здорова, её жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится дома”, — сообщили в полиции.
Теперь предстоит выяснить, по каким причинам девочка ушла из дома и не хотела возвращаться, а также зачем уехала в соседний регион.
Напомним, в декабре новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей с помощью специального приложения.
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Лента новостей
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
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В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий
В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
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