Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Виктория Щ. ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска, на её поиски были брошены силы полиции. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что девочка может находиться в Омске. Ориентировка с приметами школьницы незамедлительно была передана в соседний регион.

“В результате проведённых мероприятий пропавшая была найдена сотрудниками полиции в городе Омске. Девушка здорова, её жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится дома”, — сообщили в полиции.

Теперь предстоит выяснить, по каким причинам девочка ушла из дома и не хотела возвращаться, а также зачем уехала в соседний регион.

Напомним, в декабре новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей с помощью специального приложения.