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Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Рубрика: общество

08.01.2019 13:30

фото с сайта ГУ МВД по НСО

15-летнюю школьницу искали со 2 января. 

Виктория Щ. ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска, на её поиски были брошены силы полиции. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что  девочка может находиться в Омске. Ориентировка с приметами школьницы незамедлительно была передана в соседний регион.  

В результате проведённых мероприятий пропавшая была найдена сотрудниками полиции в городе Омске. Девушка здорова, её жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится дома”, — сообщили в полиции.

Теперь предстоит выяснить, по каким причинам девочка ушла из дома и не хотела возвращаться, а также зачем уехала в соседний регион. 

Напомним, в декабре новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей с помощью специального приложения.

Теги: поиски пропавших МВД

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В Новосибирске назвали победителей Фестиваля снежных скульптур

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В Новосибирск в прошлом году поступило 78 миллионов цветов

сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 11:36 Общество 1 Коммент.

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

вчера 10:37 Общество 0 Коммент.

Отдых в стиле рождества: музей народной иконы в Новосибирской области

вчера 10:32 Афиша 0 Коммент.

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06.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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06.01.2019 Общество 0 Коммент.

Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере

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