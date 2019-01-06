Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

фото с сайта МЧС России

Санитарно-авиационная эвакуация понадобилась двум взрослым и троим детям из-за обширных ожогов.

В конце декабря в одном из населённых пунктов Томской области произошёл пожар, в результате которого сильные ожоги получили родители и трое их детей. Самому маленькому ребёнку чуть больше года, двум другим — 6 и 11 лет. Врачи диагностировали у всех пятерых обширнейшие ожоги, семье требовалась срочная высокотехнологичная медицинская помощь.

«Спецборт МЧС России, осуществивший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. В течение всего авиарейса пострадавших сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России», — сообщает пресс-служба МЧС России.

В Нижнем Новгороде пациенты пройдут специализированное лечение в Университетской клинике ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России.