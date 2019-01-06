Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

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Рубрика: общество

08.01.2019 09:42

фото с сайта МЧС России

Санитарно-авиационная эвакуация понадобилась двум взрослым и троим детям из-за обширных ожогов. 

В конце декабря в одном из населённых пунктов Томской области произошёл пожар, в результате которого сильные ожоги получили родители и трое их детей. Самому маленькому ребёнку чуть больше года, двум другим — 6 и 11 лет. Врачи диагностировали у всех пятерых обширнейшие ожоги, семье требовалась срочная высокотехнологичная медицинская помощь. 

«Спецборт МЧС России, осуществивший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. В течение всего авиарейса пострадавших сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России», — сообщает пресс-служба МЧС России. 

В Нижнем Новгороде пациенты пройдут специализированное лечение в Университетской клинике ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

Напомним, в феврале прошлого года тяжелобольного ребёнка из Новосибирска спецбортом доставили в Москву на операцию. 

 

Теги: медицина авиация МЧС

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В Новосибирск в прошлом году поступило 78 миллионов цветов

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Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 11:36 Общество 1 Коммент.

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

вчера 10:37 Общество 0 Коммент.

Отдых в стиле рождества: музей народной иконы в Новосибирской области

вчера 10:32 Афиша 0 Коммент.

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