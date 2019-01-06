Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

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Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний НовгородРубрика: общество
08.01.2019 09:42
фото с сайта МЧС России
Санитарно-авиационная эвакуация понадобилась двум взрослым и троим детям из-за обширных ожогов.
В конце декабря в одном из населённых пунктов Томской области произошёл пожар, в результате которого сильные ожоги получили родители и трое их детей. Самому маленькому ребёнку чуть больше года, двум другим — 6 и 11 лет. Врачи диагностировали у всех пятерых обширнейшие ожоги, семье требовалась срочная высокотехнологичная медицинская помощь.
«Спецборт МЧС России, осуществивший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. В течение всего авиарейса пострадавших сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России», — сообщает пресс-служба МЧС России.
В Нижнем Новгороде пациенты пройдут специализированное лечение в Университетской клинике ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России.
Напомним, в феврале прошлого года тяжелобольного ребёнка из Новосибирска спецбортом доставили в Москву на операцию.
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